صلواتی: طرح ملی نبض محله در چهار شهر کردستان اجرا شد

برهان صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی نبض محله با هدف توسعه ورزش همگانی، ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی در محلات استان کردستان در حال اجراست و تاکنون در شهرهای بیجار، سنندج، قروه و کامیاران برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار کرد: طرح ملی نبض محله با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم، به ویژه جامعه کارگری، در محلات و پارک‌های استان اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح متناسب با ظرفیت و امکانات هر شهرستان در رشته‌های ورزشی برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم زمینه حضور گروه‌های مختلف مردم در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به اجرای این طرح در بیجار، سنندج، قروه و کامیاران گفت: اجرای نبض محله در سایر شهرهای استان نیز در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ها با مشارکت ادارات شهرستانی و ظرفیت‌های محلی دنبال خواهد شد.

صلواتی ادامه داد: ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت نشاط اجتماعی از مهم‌ترین اهداف این طرح است و جامعه کار و تلاش استان نیز به عنوان یکی از گروه‌های هدف، حضور فعالی در برنامه‌ها خواهد داشت.

وی گفت: اجرای طرح ملی نبض محله در ادامه برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط در محلات شهری و روستایی دنبال می‌شود.