جایگاه هنر نمایش در سرزمین خورشید/ پیام "رابینسون و کروزئه" ارتباط سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، پنج روز از آغاز جشنواره تئاتر فجر در مشهد می گذرد جشنواره ای که با وجود استعداد ها و ظرفیت های نمایشی بسیار در استان خراسان رضوی برای اولین بار است در مشهد برگزار می شود.

با گذشت هر روز بر جمعیت مردم استقبال کننده از نمایش ها و آثار هنری افزوده می شود و این نشان می دهد که مردم خطه آفتاب تا چه حد به نمایش و تئاتر به عنوان یک هنر ارتباطی و رو در رو علاقمند بوده و با آن ارتباطی دیرینه دارند.

خراسان رضوی مهد هنرمندان و بزرگان فرهنگ و ادب

استان خراسان رضوی از دیر باز مهد هنرمندان و بزرگان فرهنگ و ادبی بوده که جایگاه این خطه از سرزمین ایران را در میان بقیه استان ها شاخص کرده است.

پنجمین روز جشنواره فجر در مشهد با کارگاه آموزشی جواد عظیمی با موضوع "فلسفه تئاتر و تئاتر فلسفی: در ساعت 15 درتالار عروسکی تئاتر شهر آغاز شد.

نمایش " دست های سرخ خواهرم افراخته" به کارگردانی بهناز طبسی کاری از گروه تئاتر خرداد مشهدساعت 16 در سالن بهار تئاتر شهر مشهد به روی صحنه رفت و هم زمان نمایش "گزارش یک تصادف؛ چهاراه اندیشه - ساعت 5" به کارگردانی محمد حسن زاده کاری از گروه تئاتر تجربه تربت حیدریه در مجتمع فرهنگی هنری شهید هاشمی نژاد مشهد اجرا شد.

استقبال بی نظیر مردم از نمایش "رابینسون و کروزئه"

نمایش "رابینسون و کروزئه" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که شب گذشته با استقبال بی نظیر مردم مواجه شده بود برای دومین شب در ساعت 17.30 در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نماینده اداره کل هنر های نمایشی با اشاره به نمایش "رابینسون و کروزوئه" به خبرنگار مهر می گوید: تمام پیام و تم این نمایش بر پایه ارتباط بود و اینکه آدم ها چطور می توانند حتی با دو زبان مختلف با هم ارتباط برقرار کرده و براساس وجوه تشابه خود به طور مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنند.

مردم تشنه فرهنگ هستند

حسن رونده با اشاره به استقبال مردم مشهد از این جشنواره عنوان می کند: این کلانشهر مذهبی کشور با وجود جمعیت بالای جوان و نیاز خانواده ها، اگر تولید خوبی به آنها ارائه شود استقبال بالایی از آثار هنری و نمایشی خواهند داشت چرا که مردم تشنه فرهنگ هستند.

پیام "رابینسون و کروزئه" ارتباط سالم است

وی به پیام نمایش" رابینسون و کروزوئه" اشاره کرده و می گوید: جامعه نیاز مند ارتباط است و در عصر ارتباطات آدم ها دچار بی ارتباطی شده اند و در این هجمه وسیع وسایل ارتباط جمعی نمی دانند چطور با هم ارتباطی سالم و تاثیر گذار برقرار کنند.

رونده به هنر هشتم یعنی ارتباطات اشاره کرده می افزاید: ارتباط صنعت نیست بلکه هنری است که هر کس با تکیه بر توانمندی و جهان بینی های خود با دیگران برقرار می کند.

معاون سینمائی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی هم به خبرنگار مهر می گوید: استقبال مردم از جشنواره تئاتر فجر بی نظیر و خارج از انتظار بوده است.

استقبال از نوجوانان از کارگاه های آموزشی

حمید طباطبائی ابراز می کند: غیر از استقبال از خود نمایش ها، کارگاه های آموزشی هم با حضور تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان انجام، به طوری که سالن های 200 نفره آموزشی پر می شد.

سرپرست اداره هنر های نمایشی هم می گوید: از روز اول با استقبال بالای مردم مواجه شدیم و بعد از پنج از آغاز هر روز بر جمعیت مردم و بینندگان نمایش افزوده می شود.

صدرا یوسفی می افزاید: یک روز مانده به اتمام جشنواره جمعیت مردم آنقدر زیاد است که با بسته شدن درب سالن تعداد زیادی پشت در مانده اند.

در پنجمین در جشنواره تئاتر فجر مشهد جلسه نقد و بررسی نمایش های "دست های سرخ خواهرم افراخته" و "گزارش یک تصادف؛ چهاراه اندیشه - ساعت 5"ساعت 19 با حضور عوامل اجرایی و صاحب نظران برگزار شد.

-----------------------------

گزارش: ملیحه زرین پور