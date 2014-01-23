رویکرد ستاد اقامه نماز از نگاه اداری به نگاه مردمی تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امرالله سبحانی نیا صبح پنج شنبه در گردهمایی روسای ستاد اقامه نماز منطقه دوکشور در بیرجند با بیان اینکه این شورای به صورت فصلی و سالی دو مرتبه برگزار می شود، اظهارکرد: هدف از برگزاری این نشست برنامه سازی و شناسایی برنامه های مفید و موثر و انعکاس آن به ستاد مرکزی اقانه نماز است.

وی با اشاره به اهمییت دادن به امر نماز اظهار کرد: هرچه در خصوص نماز تدبیر شود و برنامه ریز انجام شود بازهم کم کار شده و می بایست براساس هم اندیشی و گفتگو به عنوان رمز موفقیت برنامه ریزی مدون صورت گیرد.

حجت الاسلام سبحانی نیا با اشاره به محور های گردهمایی روسای ستاد اقامه نماز منطقه دو کشور در بیرجند بیان کرد: این جلسه به عنوان یک اتاق فکر حول پنج محور مسائل را بیان خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این نشست برنامه آموزشی و فرهنگی سال 92بررسی می شود، گفت: آن دسته از برنامه های که کم رنگ و بی اثر هستند کنار گذاشته می شوند و برنامه های موفق سال 92 با اولویت دیده می شوند.

رئیس ستاداقامه نماز خراسان رضوی یکی دیگر از محور های این گرد همایی را نوآوری دانست و عنوان کرد: نوآوری یک لازمه است و به دلیل اینکه حضور نسل جوان می بایست بیشتر دیده شود استان ها برنامه های ابتکاری خود را بیان می کنند و از خلاقیت های استان ها طرح های جدیدی یرای سال 93 اضافه می شود.

وی با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز یک ستاد مردمی است، تصریح کرد: رویکرد این ستاد از نگاه اداری به نگاه مردمی می باشد و نیاز است که حرکت های مردمی تقویت شود.

حجت الاسلام سبحانی نیا یکی دیگر از محور های این گردهمایی را تقویت و بررسی طرح یاوران نماز دانست و بیان داشت: این طرح از دو سال گذشته در سراسر استان ها برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این طرح هسته هایی در مساجد، ادارات، کانون ها و مراکز آموزشی برای تقویت نماز تشکیل شده است.

وی هدف این طرح را کمک به ستاد اقامه نماز برای حضور جوانان در نماز و انگیزه بیشتر جوانان در مسائل فرهنگی و مذهبی دانست و یادآور شد: این طرح به کمک و حمایت دولت و دستگاه های اجرایی انجام می شود.

رئیس ستاداقامه نماز منطقه دو کشور بیان داشت: یک سری فعالیت ها در ستاد صورت می گیرد که با مشارکت سایر نهاد ها و دستگاه های اجرایی برگزار می شود و این فعالیت ها نیاز به تحلیل و نقد وبررسی دارد تا نواقص آن رفع و و نقاط قوت آن بیشتر و عمومی تر شود.

وی با بیان اینکه ستاد اقامه نماز مردمی بوده و خواهد بود، افزود: نیاز به حمایت مادی و معنوی دولت ودستگاه های اجرایی و ائمه جمعه دایم تا این فعالیت ها را بتوانیم توسعه دهیم.

حجت الاسلام سبحانی نیا در خصوص اعتبارات ستاد اقامه نماز نیز گفت: ستاداقامه نماز زیر نظر مقام معظم رهبری و به صورت هیئت امنای یک مقدار از بودجه خود را از دفتر مقام معظم رهبری و یک مقدار از دولت و عمده بودجه خود را از طرف خود مردم تامین می کند و هر استانی تقریبا بین 50 تا 60 میلیون اعتبار در سال می گیرد.

وی مهم ترین برنامه های ستاد را برگزاری نماز در ادرات و نهادهای دولتی و غیر دولتی و کارخانجات دانست و تصریح کرد: برنامه آموزشی و پاسخ گویی به سوالات در حوزه نماز، ارتباط با ائمه جمعه و جماعات و مسابقات فرهنگی و هنری و مسابقات وبلاگ نویسی نیز از سوی این ستاد برگزار می شود.