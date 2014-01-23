علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه به اینکه در گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فصل جاری لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور عنوان قهرمانی را کسب کرده ایم، از حضور در مرحله پلی آف معاف هستیم و به همین خاطر برنامه های دیگری را برای تیم در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: در نیمه اول بهمن ماه دیدارهای مرحله پلی آف بین شش تیم صعود کننده از گروه های اول و دوم مرحله مقدماتی برگزار می شود و از جمع آنها در نهایت سه تیم موفق به کسب مجوز حضور در مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر می شوند.

مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم افزود: بازی های مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر قرار است در هفته اول اسفند ماه به انجام برسد در حالی که هنوز از سوی انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین میزبان آن مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: تیم ما از روز بیست و سوم بهمن ماه استارت جدی تمرینات خود را خواهد زد تا انشاءالله قوی تر و آماده تر از دیدارهای مراحل مقدماتی بتواند در مرحله نهایی با تمام توان به مصاف تیم های رقیب برود و قهرمانی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر را کسب کند.

خوشرفتار بیان کرد: ما انشاءالله یک مرحله اردوی آماده سازی در خارج از قم و یک مرحله اردوی تدارکاتی در سالن شهید رضائیان قم خواهیم داشت تا تیم ایثار بتواند با بهترین فرم و شرایط آمادگی در مرحله نهایی برابر حریفان خود قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: البته بازیکنان ما در حال حاضر نیز مشغول انجام تمرینات آماده سازی خود هستند اما از بیست و سوم بهمن ماه بازیکنان غیر بومی نیز به ترکیب تیم اضافه خواهند شد و آن وقت بازی تدارکاتی نیز برای تیم در نظر خواهیم گرفت.

مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم عنوان داشت: صعود مستقیم تیم ما به مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور موجب شده است تا کادر فنی با خیالی آسوده و با آرامش کامل به فکر آماده سازی تیم باشد.

گفتنی است: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم که در سال گذشته نایب قهرمان مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور شده است امسال در گروه دوم مقدماتی به مصاف تیم های همیاری زنجان، هیئت مرکزی و شهرداری آمل رفت و در پایان با کسب 8 پیروزی و 4 باخت به عنوان صدرنشین جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت ها را کسب کرد.