به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره آموزشی که به مدت سه روز ویژه مربیان کانون پرورش فکری استان برگزار شده بود بعد از ظهر امروز پنج شنبه 3 بهمن خاتمه یافت، "هما جدیکار" از مدرسان قدیمی و با سابقه هنر نمایش عروسکی شیوه های خلاق نمایش عروسکی را برای مربیان تشریح کرد و آموزش داد.



جدیکار که متولد 1333 و دارای دکترا درجه یک نمایش عروسکی است از سال 1353 به صورت رسمی وارد کانون شد و دوره های آموزش را با مرحوم اردشیر کشاورز و مرحوم کامبیز صمیمی برنامه ریزی کرد.

وی در حاشیه آخرین روز برگزاری کارگاه آموزشی "نمایش عروسکی" در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دنیای عروسک ها اظهار داشت: دنیای عروسک ها جادوی خودش را دارد، دنیای خاصی است که تا به دورن آن نیایید نمی توانید آن را تجربه کنید.

وی گفت: دنیای عروسکها دنیایی پر از فانتزی و تخیل است و وقتی با عروسک هستید وارد این دنیا می شوید. در دنیای عروسکها در واقع به شناخت خودتان کمک می کنید زیرا هر چه در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و هر چه در ذهن و دل دارید بیرون می ریزید و زیبایی های را مجددا کشف می کنید.



وی با بیان اینکه بیشتر مربیان بر مبنای تجربه ها و آموزه های قبلی اولین عروسک شان را می سازند اما ساخت عروسک دوم به بعد متفاوت است، گفت: در این دوره در واقع کلید در باغ بزرگ عروسک سازی را به مربیان دادیم تا هر کدام بر اساس شناخت و تجربه از میوه های این باغ بهره مند شوند.

علاقه به کودکان شرط مربی خوب بودن

جدیکار درباره ویژگی های این دوره آموزشی سه روزه یادآور شد: این دوره نسبت به سایر دوره ها زمان بیشتری داشت اما عمق پیدا کردن فرایند آموزش نمایش عروسکی باز هم به زمان بیشتری احتیاج دارد.

وی تاکید کرد: برقراری ارتباطی سالم و سازنده با کودکان مستلزم این است که آنان را به طور ذاتی دوست داشته باشیم. امیدواریم افرادی که می آیند کودکان را ذاتا دوست داشته باشند زیرا اگر کسی بچه ها را دوست نداشته باشد نمی تواند مربی خوبی باشد.

جدیکار با بیان اینکه خوشختانه این علاقه در تمام مربیان کانون دیده می شود، افزود: علاقه به کودکان اصل نخست است اما پس از آن مربیان باید روی خلاقیت بچه ها کار کرده و بچه ها را تک بعدی و فقط با رویکرد آموزش تربیت نکنند بلکه به آنها فرصت دهند تا خلاقیتشان شکوفا شود.

"پرورش" اصل کلیدی در کانون پرورش فکری است

این مدرس هنر نمایش عروسکی از مربیان کانون خواست به مخاطبان خود فقط و فقط به دید آموزش گیرنده نگاه نکنند بلکه "پرورش" را به عنوان اصل کلیدی در کانون پرورش فکری سرلوحه کارهایشان قرار داده و ابزارهای مناسب برای پرورش خلاقیت و شکوفایی کودکان را فراهم کنند.

جدیکار با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر رویکرد خانواده ها و نظام آموزشی بر محور آموزش است، تصریح کرد: بچه ها در دنیای امروز فرصت لذت بردن از دنیای شیرین کودکی را ندارند بنابراین همکاران کانون وظیفه خطیری برعهده دارند که همان فراهم کردن فضای لذت و خلاقیت برای کودکان و توجه ویژه به این مبحث است.

عروسک کاموا- پارچه ای 17 سالگی

این سازنده عروسکهای نمایشی در پاسخ به اینکه کدام یک از عروسکهایتان را بیشتر دوست دارید گفت: هر کدام از عروسک ها حس و حال خودشان را دارند. دختر بچه کاموایی و پهلوان کچل هر کدام در موقعیت خودشان حس خاصی را به من می دهند.



به گفته جدیکار دختر بچه ای که آواز می خواند اولین عروسکی بود که در سن 17 سالگی با استفاده از یک کلاف کاموا و مقداری پارجه آن را ساخت.



مهری فلاح کارشناس آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری البرز درباره اهداف این کارگاه آموزشی گفت: این دوره 24 ساعته با هدف انتقال مفاهیم فرهنگی، تربیتی و ارزش های اخلاقی از طریق نمایش عروسکی، ایجاد تنوع و نشاط در برنامه ها و پرورش خلاقیت های مخاطبان و آشنایی با شیوه های خلاق نمایش عروسکی برگزار شد.

رویکرد کانون در برنامه های فرهنگی فرآیند محور است

وی با اشاره به اینکه نمایش عروسکی در کانون در دو سطح اعضای ارشد و مربیان و اعضا برگزار می شود، گفت: اجرای این دوره آموزشی را "هما جدیکار" مدرس و استاد دانشگاه که خود سال های متوالی همکار کانون و داور جشنواره های مختلف بود، بر عهده داشت.



وی رویکرد کانون در این زمینه را توجه به فعالیت های فرایند محور اعلام کرد و افزود: در این دیدگاه تمام مراحل کار از ابتدا ی انتخاب گروه، نوشتن متن نمایشنامه،ساخت عروسک، طراحی و ساخت دکور و... که توسط اعضا انجام خواهد گرفت مد نظر قرار می گیرد.

فلاح یادآور شد: بیان تاریخچه نمایش عروسکی، تکنیک های عروسک سازی و کارگاه عملی ساخت عروسک و اجرای نمایش توسط مربیان در این دوره سه روزه دنبال شد.