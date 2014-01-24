همدان در حوزه گردشگری زمستانی حرف برای گفتن دارد/ بخش خصوصی برای تامین زیر ساخت ها وارد عمل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار همدان عصر پنجشنبه در آئین افتتاح هفتمین جشنواره زمستانی استان همدان اظهار داشت: امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعت سفید در دنیا مطرح بوده و ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه صنعت گردشگری بعد از صنعت نفت و خودرو سازی بزرگترین صنعت مولد به حساب می آید، ابراز داشت: به ازای ورود هر یک نفر گردشگر در کشور برای شش نفر اشتغالزایی ایجاد شده و درآمد حاصله از هر گردشگر برابر با درآمد 15 بشکه نفت است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران و از جمله استان همدان دارای جاذبه های تاریخی فرهنگی زیادی برای جذب گردشگر است، عنوان داشت: متاسفانه در کشور آن طور که باید به صنعت گردشگری پرداخته نشده و ایران در رده های صدم جذب گردشگر قرار دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه به پتانسیل های استان همدان در زمینه گردشگری اشاره کرد و ابراز داشت: استان همدان در زمینه گردشگری زمستانی و گردشگری ورزشی حرف برای گفتن دارد و باید با فراهم کردن زمینه های مناسب مانند برگزاری جشنواره ها و مسابقات زمینه جذب توریست و گردشگر در استان همدان ایجاد شود.

الهی تبار در ادامه سخنانش به جاذبه های تاریخی ، فرهنگی و سنتی و تفریحی همدان اشاره کرد و ابراز داشت: همه شهرستان های استان همدان مانند ملایر، نهاوند، بهار و غیره از حیث تاریخی و گردشگری دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که باید در راستای جذب گردشگر از آن اسفاده کرد.

وضعیت اشتغال در همدان مناسب نیست

وی با تاکید بر اینکه ایجاد زیر ساخت و فضای مناسب در استان موجب جذب گردشگر و توریسم بیشتر می شود، عنوان داشت: وضعیت اشتغال در استان همدان مناسب نبوده و با گفتمان سازی و استفاده از مزیت ها و پتانسیل های استان همدان و مدیرت صحیح می توان این مشکل را حل کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر اتفاقات مثبتی در حوزه زیر ساختی در استان به وجود آمده است، بیان داشت: انجام پرواز های حج از فرودگاه همدان و ساخت بزرگراه همدان تهران از جمله اقداماتی بوده که در استان همدان انجام شده است.

الهی تبار با تاکید بر اینکه در بحث زیر ساخت ها باید بخش خصوصی وارد شود، بیان داشت: بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان و تامین زیر ساخت ها نیازمند حمایت و پشتیبانی مسئولان و دستگاه های دولتی است و بخش خصوصی می تواند در زمینه های مختلف مانند گردشگری در استان همدان سرمایه گذاری کند.

وی با بیان اینکه ایجاد پارک زمستانی در همدان برای جذب گردشگر موثر است، ابراز داشت: ایجاد پارک زمستانی و فضایی با تفریحات سالم ورزشی و برگزاری جشنواره زمستانی و مسابقات ورزشی می تواند همدان را به عنوان قطب ورزشی زمستانی در کشور مطرح کند.