آرای کمیته انضباطی دارای تناقض است/ چرا تیموریان تنها جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرامرزی در خصوص آرای کمیته انضباطی، با اشاره به اینکه صدور بیانیه از سوی این باشگاه با هدف گرفتن امتیاز یا کسب محرومیت نیست، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طی دو سه هفته گذشته در این آرا تناقض‌‎هایی وجود دارد که قابل هضم نیست و پاسخ قانع کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود. این آرا که باید جنبه آموزشی و تربیتی داشته باشد که متاسفانه در این هفته‌ها پیامدهای مثبتی نداشته است.

وی با بیان اینکه دوست ندارد از فرد خاصی نام ببرد اما این اتفاق باعث شده، در مورد خطای تیموریان در بازی‌های گذشته صحبت کند، افزود: تیموریان یکی از ملی‌پوشان شایسته ایران است اما در بازی با صنعتی حرکتی انجام داد که از لحاظ فرهنگی اقدام قابل توجیهی نبود و متاسفانه باید آنرا غیر وررشی بنامیم. در بازی با پرسپولیس هم آن واکنش از این بازیکن صورت گرفت و در نهایت در بازی با ذوب‌آهن ضربه دست او به صورت سینا عشوری باعث مصدومیت تاسف آوری برای این بازیکن تیم ذوب‌آهن شد اما در نهایت جریمه شد.

سرپرست تیم سپاهان اصفهان اضافه کرد: من نمی‌خواهم کار عقیلی را توجیه کنم اما اینکه بازیکن ما به خاطر یک خطا و بدون تجدید نظر یک جلسه محروم و جریمه شود ولی تیموریان به خاطر خطاهای مستمر در سه بازی تنها جریمه مالی می‌شود، نباید این سوال برای‌مان پیش آید که مصلحت اندیشی صورت گرفته و یا هدف راضی نگه داشتن برخی افراد است.

فرامرزی خاطرنشان کرد: باید با رفتارهای غیرورزشی به صورت یک شکل برخورد و ثبات آرا وجود داشته باشد تا هم تاثیر بیشتری داشته و هم بتوان تمام هواداران فوتبال که به اتفاقات اشراف کاملی دارند، را قانع کرد. تنها جریمه مالی تیموریان باعث شده تفکرات جدیدی به وجود بیاید و تضمینی روی حرکات سایر بازیکنان نیست زیرا آنها فکر می‌‎کنند به خاطر این خطاها تنها جریمه خواهند شد. این ابهاماتی است که باید کمیته انضباطی به آنها پاسخ دهد.

وی در مورد اظهار نظر هوشنگ نصیرزاده که در برنامه ورزش و مردم اعلام کرد: "هادی عقیلی با نیت قبلی با پا روی کمر بازیکن حریف فرود آمد و به خاطر حرکت غیرورزشی‌اش باید بیشتر محروم می‌شد"، تاکید کرد: واقعا نمی‌دانم شما نیت عقیلی را از کجا خواندید که می‌گویید مدافع سپاهان در ادامه مسابقات به دنبال تلافی بود.

سرپرست تیم سپاهان اصفهان همچنین گفت: من ‌نمی‌خواستم در خصوص بازیکنی صحبت کنم اما تنها می‌گویم شاخص و ملاک ارزیابی خشونت چیست و چرا تناقض در آرا وجود دارد. تیم‌ها دارای کاپیتان هستند که وظیفه دارند در زمین با داور صحبت کنند. حال اگر بازیکنی با شکل باادبانه مسابقه را به جنجال بکشد، تکلیف چیست؟ باید نگاه یکسانی وجود داشته باشد تا شک‌ها و ابهاماتی برای فدراسیونی که دایه اخلاق‌مداری دارد، پیش نیاید.