به گزارش خبرنگار مهر آندرانیک تیموریان پس از پیروزی تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان در رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور اظهار داشت: باید دو تیم ذوب آهن و آقای تقوی خسته نباشید بگویم زیرا بازیکنان آنها مقابل ما عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادند اما ما از نظر بدنی و جسمی خسته بودیم و به دلیل شهرآورد نتوانستیم آنگونه که باید ظاهر شویم.

وی با اشاره به درگیری اش با عشوری و برخوردی که این بازیکن داشت گفت: به نظر من برخورد عشوری با من آنچنان جدی نبود اما داوران، رسانه ها و مردم روی من حساس شدند در حالی که من همیشه بازی فیزیکی که انجام می دهم و به خاطر فیزیکی ام از عشوری عذرخواهی کردم.

وی با اشاره به آسیب جدی چشم عشوری افزود: به هر حال پوست اطراف چشم نازک بوده و حساس است بنابراین یک برخورد ساده با آن باعث کبودی می شود اما اگر برخورد شدید بود مطمئن هستم که داور مرا اخراج می کرد.

هافبک استقلال با بیان اینکه از عشوری به خاطر برخوردم عذرخواهی کردم تصریح کرد: به هر حال برخورد در فوتبال وجود دارد و من حتی زمانی که در دوران نوجوانی فوتبال بازی می کردم فوتبالی فیزیکی انجام می دهم ولی با این حال باز هم تاکید می کنم که رسانه ها روی من و صادقیان حساس شده اند و این حساسیت زیاد باعث بوجود برخی حساسیت ها شده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم که در جام جهانی بهترین نتیجه بگیریم اما باید قبول کرد که ما تاکنون شرایط خوبی برای تیم ملی فراهم نکرده ایم و باید هر چه سریعتر زمینه برای بهبود شرایط تیم ملی را فراهم کنیم.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب رقابت های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور با پیروزی استقلال تهران به پایان رسید.