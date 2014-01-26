افزایش تصادفات مرگبار شبانه در خیابانهای تهران/ هشدارهای کارشناسی جدی گرفته نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز یک ماه از تصادف مرگبار شبانه سه جوان در اتوبان بابایی نگذشته است که شامگاه پنجشنبه هفته گذشته 4 نفر به علت کورس شبانه در اتوبان حکیم جانشان را از دست دادند. حادثه ای که ابتدا با یک لجبازی ساده آغاز و پس از چند کیلومتر کورس میان دو دستگاه خودرو 206 به تصادفی مرگبار تبدیل شد. حادثه ای که در پی آن به علت برخورد 4 دستگاه خودرو 206 و 3 دستگاه پراید چهار نفر از جمله یک زن باردار جانشان را از دست داند. شدت این تصادف به حدی بود که از 3 خودرو چیزی به جز چند تکه آهن پاره باقی نمانده بود.

این در حالی است که در سه ماه گذشته بارها شاهد وقوع تصادفات مرگبار شبانه در سطح شهر و اتوبانها هستیم. آخرین تصادف که در اتوبان زین الدین رخ داد دو جوان جانشان را به علت واژگونی خودرو پرشیا از دست دادند. همچنین در تصادف دیگری یک جوان به علت برخورد خودرو با تیر برق جانش را از دست داد. نکته قابل توجه در تصادفات شبانگاهی شهر میزان شدت برخورد و آمار بالای کشته ها است به طوریکه در 20 روز آذرماه 10 شهروند جانشان را تنها در تصادفات شبانگاهی از دست دادند.

گشتهای پارک شده در حاشیه اتوبان

اولین بار نام گشتهای بزرگراهی تهران به نام گشت نامحسوس مطرح شد.خودروهای زانتیایی که به صورت نامحسوس در بزرگراه ها تردد کرده و با تخلفات حادثه ساز برخورد می کردند. در این میان با راه اندازی پلیس بزرگراه،گشتهای آرم دار نیز در سطح شهر حاضر شدند. گشت هایی که بیشتر آنها پس از ساعت 20 در کنار اتوبان شب را به صبح می رسانند. مامورانی که در صورت ارتکاب تخلف از سوی راننده موظف هستند برای اعمال قانون از خودرو پیاده شوند اما این کار را نیز در شب ها انجام نداده و از راننده می خواهند از خودرو پیاده شود. البته کاهش گشت زنی در شب باعث شده است تا 5 درصد از رانندگان که اصرار به بی قانونی دارند اتوبان ها و خیابان های اصلی را محلی برای مسابقات شبانه و کل کل تبدیل می کنند.

گشتهای تست سلامت جریمه می کنند

در این میان گشتهای تست سلامت نیز با قرار دادن دوربین در کنار اتوبانها به جای کنترل سلامت رانندگان پر خطر از صبح تا عصر تنها اقدام به اعمال قانون سرعت می کنند. گشت هایی که به مرور زمان کارکرد اصلی خود را از دست داده و به جای انجام تست سلامت خودروهای بدون کمربند و دارای سرعت غیر مجاز را اعمال قانون می کنند.

60 درصد تلفات تصادفات پایتخت شبانه است

در این میان براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی پلیس راهور تهران در سال گذشته 819 نفر در تصادفات پایتخت کشته شدند که 491 نفر از آنها جانشان را در تصادفات ساعت 22 تا 6 صبح از دست داده اند. در این میان در تصادفات شبانه بیشترین تلفات مربوط به سرنشینان خودروها است.

گشتهای پلیس بزرگراه مسئول برخورد با تخلفات شبانه

در این میان سردار رحیمی رئیس پلیس راهور تهران با اذعان به ارتکاب تخلفات حادثه ساز شبانه در پایتخت می گوید: گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس موظف هستند با تخلفات شبانه برخورد کنند. ساعت 22 به بعد بزرگراههای تهران به جولانگاه جوانان متخلف تبدیل می شود که در طرح های ویزه ای که از سال 89 به اجرا در آمد با تخلفات حادثه ساز مانند لایی کشی برخورد می شود. طرح های پلیس تعطیل شدنی نیست و ما اجازه نمی دهیم که چند نفر امنیت و جان شهروندان را تهیدید کنند.

به نظر می رسد برخلاف گفته های رئیس پلیس راهور تهران برخورد با تخلفات شبانه کاهش یافته و چند جوان به علت کورس و مسابقه به راحتی جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.

سرعت عامل اصلی تصادفات مرگبار

در حالیکه مسئولان پلیس راهور پایتخت معتقدند سرعت غیرمجاز کاهش یافته است اما کمبود گشتهای شبانه و عدم نظارت دقیق در این زمان باعث شده است سرعت های شبانه افزایش و تصادفات مرگبار نیز بیشتر شود. اگر گشت های شبانه بزرگراه اقدام به تردد از ساعت 21 تا 6 صبح کنند قطعا رانندگان متخلف با دیدن ماموران سرعتشان را کمتر می کنند. ضمن اینکه انجام ندادن طرح های برخورد با تخلفات شبانه باعث افزایش ارتکاب تخلف شده است. رانندگانی که حضور ماموران را حس نکنند بی شک 20 تا 30 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز رانندگی می کنند که همین موضوع در تصادف منجر به شدت حادثه می شود.

طرح شبانه نداریم

یکی از رانندگان که شاهد تصادف مرگبار در اتوبان حکیم بوده است در این باره به مهر گفت: دو راننده پژو کیلومترها با یکدیگر کورس گذاشته بودند و هیچ ماموری هم در طول مسیر نبود تا جلوی آنها را بگیرد. اگر ماموران در صحنه بودند قطعا این اتفاق تلخ رخ نمی داد. برخی اوقات با رانندگان خودروهای سنگین برخورد می کردند اما این اتفاق در ماههای اخیر کمتر شده است. حتی گشتها با خودروهای شخصی هم کمتر برخورد می کنند.

این شهروند ادامه می دهد: البته به نظر میرسد ماموران اقدامات مهمتری دارند یا توان پلیس برای کنترل شبانه کم است. مسئولان بدانند اگر قصوری از سوی آنها رخ دهد و برای شهروندی اتفاقی بیافتد آنها مسئول هستند.

به گزارش مهر، به نظر می رسد اجرای طرح های مداوم روزانه در سطح شهر باعث شده است پلیس از تصادفات و تخلفات شبانه غافل شود و در صورتی که روند تصادفات مرگبار شبانه اینگونه ادامه یابد تهران در پایان سال رکورددار تعداد مرگ در تصادفات می شود.

راهکارهای کاهش تلفات تصادفات شبانه

سرهنگ سید هادی هاشمی رئیس پلیس سابق راهور تهران نیز در مورد تصادفات شبانه به مهر می گوید: متاسفانه عدم نظارت و کنترل سرعت باعث شده است تا میزان تلفات افزایش قابل توجهی یابد. اگرچه حضور پلیس در شب ها برای کنترل معابر الزامی است اما نمی توان به تعداد نیروهای صبح پلیس در بزرگراهها مستقر کرد. باید بگویم توجه بیشتر و حضور پررنگ تر در سطح معابر می تواند در کاهش سرعت و به طبع آن تلفات موثر باشد. می توان با کنترل تلفات رانندگی شبانه میزان کشته ها را تا 12 درصد کاهش داد. البته این کاهش نیازمند عزم جدی پلیس برای حضور در معابر و برخورد با تخلفات حادثه ساز است.