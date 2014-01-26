به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه ششم بهمن‌ماه، نشست خبری جنبش فکری هنری سینما انقلاب با حضور روح‌الله رجبی مسئول جنبش فکری هنری سینما انقلاب و سید امیر جاوید مجری برنامه «ققنوس» در سالن نشست‌های خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

رجبی در این نشست گفت: جشنواره فیلم فجر باید جریانی باشد که هم مدیران و هم متفکران بتوانند آنجا حرف‌هایشان را بزنند که این مهم از طریق کرسی‌های آزاداندیشی عملی می‌شود ما به دنبال این هستیم که جنبش فکری هنری سینمای انقلاب را دنبال کرده و ادامه دهیم و سومین هم‌اندیشی فعالان سینمای انقلاب اسلامی که از دو سال گذشته با عنوان گفتمان انقلاب اسلامی آغاز شده است، امسال هم برگزار ‌شود.

این فعال فرهنگی در مورد تفاوت‌های آنچه که امسال اتفاق می‌افتد با آنچه که در گذشته بوده‌است اینگونه توضیح داد: امسال ما به این نتیجه رسیدیم که نگاه دو سال گذشته پاسخگوی اهداف اساسی ما نبوده است و نباید گفتمانمان به سمت جایزه برود.

وی به کلام مقام معظم رهبری در مورد سینما اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری بیان فرمودند که تحول در سینما باعث تحول در علوم انسانی می‌شود. در این مساله چندین رویکرد وجود دارد، برخی معتقدند برای اینکه سینمای ما بتواند سینمایی شود که شاخص‌های ملی، انقلابی و ایرانی داشته باشد باید استراتژی سینما در ساختار فیلم‌سازی تغییر کند.

رجبی با تاکید بر اینکه باید مساله تمرکز بر مدیریت بوروکراتیک را حل کرد، توضیح داد: البته برخی معتقدند برای اینکه سینمای ما ملی، انقلابی و ایرانی شود باید بر تربیت نیروی انقلابی تمرکز کرده و در فضای دانشگاهی مسائل خود را مطرح کنیم البته در این راه باید سینماگرانی را که به انقلاب اسلامی نزدیک هستند کنار خود جمع کنیم.

وی به ضعف‌های برنامه گفتمان در دو سال قبل اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که سال های گذشته ما هم تلاش داشتیم همین برنامه‌ها را اجرا کنیم اما رویکردهای ما نقاط قوت و ضعفی را داشت به عنوان نمونه ما در بحث ایجاد گفتمان تفکرمحور غفلت کرده‌ایم و باید یک گفتمان سازی راهبردی در سینما داشته باشیم. امسال تلاشمان این است که بتوانیم کرسی‌های آزاداندیشی را در کنار جشنواره سی و دوم داشته باشیم. ما نیاز به یک فضای تنفسی و گفتمانی که تفکر محور باشد داریم. اگر بتوانیم در یک فضای آرام تفکری و بدون هیاهوهای جنجالی، یک کرسی آزاداندیشی راه بیندازیم به سینمای ایران بیشترین کمک را کرده‌ایم.

مسئول جنبش فکری هنری سینما انقلاب برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را یک نیاز برای جشنواره فیلم فجر دانست و گفت: جشنواره فیلم فجر به این مساله نیاز دارد. ما باید در کنار یکدیگر بنشینیم و فکر کنیم و اهل فکر و مدیریت باید در کنار هم قرار بگیرند. البته باید دید تفکرات جنبه عملی دارد یا خیر، باید آسیب شناسی و فرصت شناسی کرده و خلاءها را شناسایی کنیم.

وی تصریح کرد: کرسی آزاداندیشی ما باید با رویکردهای مختلفی دنبال شود تا بتوانیم سینمای انقلاب اسلامی را محقق کنیم البته تاکنون هم سینمای انقلاب با افت و خیزهای فراوان کارش را انجام داده است.

این فعال سینمایی با ذکر این جمله که سینمای انقلاب همیشه بوده اما افت و خیز داشته است، در مورد جایزه‌ای که سال پیش نهاد متبوعش به فیلم منتخب خود داد و ادامه این جایزه دادن‌ها گفت: در حال بررسی هستیم که آیا امسال هم جایزه‌ای به فیلمی بدهیم یا خیر. به هرحال جایزه دادن امسال به حالت تعلیق درآمده است.

وی سینما قلهک را سینمای جنبش فکری هنری سینما انقلاب قلمداد کرد و در مورد سینمایی که امسال پاتوقشان خواهد بود، بیان کرد: ما با آقایان حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم فجر و ابراهیم داروغه‌زاده قائم مقام جشنواره صحبت کرده و درخواست خود مبنی بر داشتن یک سینما برای ایجاد این کرسی‌ها را ارائه داده‌ایم ولی هنوز جوابی نگرفته‌ایم.

رجبی در پایان سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد اینکه اگر جوابی از سازمان سینمایی دریافت نکردید، چه می‌کنید؟ گفت: وعده‌ها تاکنون محقق نشده و امیدواریم تا چند روز باقی مانده بتوانیم سالنی را در اختیار بگیریم تا این کرسی‌های آزاداندیشی را راحت‌تر برگزار کنیم البته در برج میلاد این امکان وجود دارد و ما در آن‌جا اقداماتی انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم دولت خود را از داشتن کرسی‌های آزاداندیشی محروم کند. کرسی های آزاد اندیشی صرفا در برج میلاد نیست و ممکن است در فضاهای دیگر هم آنها را داشته باشیم. حتی در برخی از شهرستان‌ها هم این کار صورت می‌گیرد.

در پایان این نشست جاوید گفت: امسال برنامه «ققنوس» از شبکه چهار سیما هر شب همزمان با جشنواره به رصد فیلم‌هایی که مورد نظرمان است، اختصاص خواهد داشت. اصل کار این برنامه پوشش برنامه‌های انقلاب‌محور جشنواره‌ای و حتی خارج از جشنواره در طول سال است. دوربین این برنامه تمام فعالیت‌های انقلابی را می‌بیند.