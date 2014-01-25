بیژن حاج محمدرضا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت فروش فرآورده‌های نفتی شامل بنزین و گازوئیل به صورت حق العملی در جایگاه‌های سوخت، گفت: بر اساس قانون بودجه سالجاری و مصوبات مجلس شورای اسلامی از ابتدای سالجاری باید فروش فرآورده های نفتی در جایگاهها به جای کارمزد به صورت حق العملی به فروش می رسید.



رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور با اعلام اینکه هم اکنون طرح فروش فرآورده نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل به صورت حق العملی در شورای عالی اقتصاد در حال بررسی است، تصریح کرد: پیشنهاد جایگاه داران برای دریافت حق العمل فروش فرآورده نفتی معادل 25 درصد ارزش هر لیتر فرآورده نفتی است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون دولت خواستار تخفیف جایگاه داران در کاهش درصد فروش فرآورده های نفتی به صورت حق‌العملی است، اظهار داشت: در حال حاضر هزینه کارمزد پرداختی به ازای هر لیتر عرضه فرآورده نفتی در جایگاه‌های ممتاز سوخت کشور حدود 5.5 درصد است.



وی با با رد تعیین درصد فروش یک تا دو درصدی برای دریافت حق‌العمل فروش سوخت که توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مطرح می‌شود، اظهار داشت: با توجه به مشکلات جدید جایگاه داران سوخت اخیرا مکاتباتی با رئیس جمهوری برای تسریع در اجرای فروش فرآورده نفتی به صورت حق العملی انجام شده است.



به گزارش مهر، در صورت موافقت دولت و شورای اقتصاد با پیشنهاد 25 درصدی دریافت حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت، بار مالی خرید هر 30 لیتر بنزین با قیمت 400 تومان حدود سه هزار تومان است و در صورت افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 1000 تومان حق العمل خرید هر 30 لیتر بنزین حدود 7500 تومان خواهد شد.



مسئولان وزارت نفت پیش بینی می‌کنند حذف کارمزد و پرداخت حق‌العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه‌داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود.



مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفتگوی با بیان اینکه امسال به جای کارمزد در جایگاه‌ها فروش بنزین به صورت حق العمل کاری انجام می‌شود، گفت: با اجرای طرح فروش حق‌العملی بنزین در جایگاه‌ها، جایگاه‌داران می‌توانند بخشی از درآمد خود را از همان محل فروش تامین کنند.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ارسال طرح حذف کارمزد و فروش حق العملی فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌ها به شورای اقتصاد، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود به زودی این طرح در شورای اقتصاد تصویب و به مرحله اجرا برسد.



ناصر رئیسی‌فرد رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور هم پیشتر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه گران شدن بنزین در بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاشیه سود جایگاههای سوخت خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس دولت به منظور حفظ حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت جایگاه‌ها باید طرح پرداخت حق العمل کاری را اجرایی کند.



وزارت نفت به طور متوسط سالانه بین 120 تا 150 میلیارد تومان هزینه کارمزد فروش فرآورده‌های مختلف نفتی به جایگاه داران بخش خصوصی پرداخت می‌کند.