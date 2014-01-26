بهروز یغمائیان کارگردان پیشکسوت حوزه انیمیشن درباره تازه‌ترین کارهای خود به خبرنگار مهر گفت: پروژه «موزه» کار جدیدی است که در دست تولید دارم. تکنیک این کار استاپ موشن است و مراحل پیش تولید آن تمام شده و در حال حاضر قسمت هفتم آن در مرحله تصویربرداری قرار دارد.

وی که عمده آثارش از جمله زندگی پیامبرانی چون «نوح» و «قوم ثمود» از شبکه پویا پخش شده است، ادامه داد: در چند سال گذشته انیمیشن ایران از رشد کمی و کیفی بیشتری برخوردار بود. متاسفانه در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی که برای تولید انیمیشن پیش آمده است شرکت‌های زیادی به صورت اجباری تعطیل شده‌اند و گروه‌های زیادی از انیماتورها و هنرمندان شاغل در این زمینه به حرفه‌های دیگر روی آورده‌اند و از این بابت مشکلاتی برای تولید هم در زمینه کمی و هم کیفی پیش آمده است.

این انیماتور فراهم کردن امکانات شغلی و در اختیار قرار دادن بودجه مناسب برای تولید انیمیشن را جزو راهکارهای حل این مشکلات دانست و تأکید کرد: از بین تکنیک‌های دو بعدی و سه بعدی هر دو تکنیک دارای مخاطب خاص خود هستند. خود تکنیک به تنهایی مخاطب بیشتری جذب نمی‌کند و بدیهی است که عوامل مانند داستان، توانایی در اجرا، استفاده از موزیک و... در جذب مخاطب بیشتر موثر است.

یغمائیان افزود: خوشبختانه دو پروژه «خانه ما» و «این چیه؟!» سال‌ها است که از شبکه‌های تلویزیونی و پویا پخش می‌شود و «خانه ما» هر روز ساعت 16:45 از شبکه پویا روی آنتن می‌رود. همین استمرار پخش نشانه موفقیت این دو مجموعه ما بین مخاطبان است و من قصد دارم ساخت این دو را ادامه دهم.

وی درباره راه‌اندازی شبکه پویا نیز اظهار کرد: شبکه پویا با پخش مداوم خود توانسته است دسترسی به انیمیشن را در ساعات مختلف روز فراهم آورد. پخش مجموعه‌های ایرانی در کنار تولیدات خارجی زمینه رقابت تولیدکنندگان ایرانی انیمیشن با این آثار را بیشتر فراهم می‌سازد.