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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۹

رسانه آمریکایی:

برنامه های ترامپ درباره ایران، بیانگر تمایل وی برای کاهش قیمت سوخت است

برنامه های ترامپ درباره ایران، بیانگر تمایل وی برای کاهش قیمت سوخت است

یک رسانه آمریکایی مدعی شد که کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران آماده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، مجله «آتلانتیک» به نقل از چند مقام‌ دولت آمریکا گزارش داد برنامه‌های مربوط به ایران نشان‌دهنده میزان تمایل ترامپ برای کاهش قیمت سوخت است.

این روشنگری درحالی انجام می شود که ترامپ به دنبال افزایش افسار گسیخته قیمت سوخت در آمریکا با فشارهای زیاد داخلی روبه روست و با گفتار درمانی به دنبال کاهش قیمت نفت است.

آتلانتیک همچنین ادعا کرد کاخ سفید از وزارت جنگ آمریکا خواسته است گزینه‌هایی برای انجام حملات علیه اهدافی در ایران آماده کند.

بر اساس این گزارش ادعایی، گزینه‌های حمله به اهداف ایرانی می‌تواند پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اجرا شود.

در همین حال، فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) از اظهارنظر درباره گزارش «آتلانتیک» درباره احتمال هدایت حملات علیه ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای خودداری کرد.

کد مطلب 6971476

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