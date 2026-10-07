جواب وزیر خارجه فرانسه به ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه فرانسه به اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا، درباره اعتراضات جاری دانش‌ آموزان دبیرستانی در فرانسه واکنش نشان داد و گفت که پاریس باید به‌جای آنکه اجازه دهد دیگران وقایع این کشور را تعریف کنند، خود «روایتگر داستان خویش» باشد.

به گزارش شبکه خبری «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» (BFMTV)، ژان نوئل بارو اظهار داشت: اگر ما داستان خودمان را ننویسیم، دیگران آن را برای ما خواهند نوشت.

وی همچنین هشدار داد که نباید اجازه داد فرانسه «متحمل روایت‌ های دیگران» شود.

این سخنان پس از آن بیان شد که ترامپ اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه را به آنچه «مهاجرت انبوه خارج از کنترل» و اسلام توصیف می‌کرد، نسبت داد و از این فرصت برای اسلام هراسی سوء استفاده کرد.