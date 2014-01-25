استقبال از پیشنهاد گازی روحانی در داووس/ تاثیر توافق ژنو در توسعه پتروشیمی‌

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن پیوندی با اشاره به دعوت رئیس جمهور از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران در ملاقات با شرکت‌های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی اروپایی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، گفت: سخنان رئیس جمهوری مبین اهمیت صنعت پتروشیمی است و این موضوع وظیفه ما را سنگین تر و انگیزه کارکنان را بیشتر می کند.



معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه به زودی شرایط اجرایی و نحوه تامین فاینانس طرح‌هایی که طراحی مفهومی آن در شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده است مشخص می شود، تصریح کرد: در مجموع حدود 70 میلیارد دلار پروژه پتروشیمی برای 8 سال آینده تعریف شده است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه از این طرح ها، 30 میلیارد دلار مربوط به طرح‌های پتروشیمی قابل اجرای نیمه تمام است که اکثریت آنها در داخل کشور است، اظهار داشت: 40 میلیارد دلار از این مجموعه نیز طرح‌های جدیدی بوده که بر اساس بازدهی مطلوب طراحی شده است.



این مقام مسئول با اعلام اینکه این طرح‌ها را مشابه طرح‌های اجرا شده در عسلویه و ماهشهر عنوان کرد و افزود: این طرح های پتروشیمی بر اساس خوراک فازهای پارس جنوبی شامل اتان، میعانات گازی و متان طراحی شده است.



به گفته پیوندی این گونه طرح‌های پتروشیمی پیشتر با سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجرا می شد اما از این پس باید با سرمایه بخش خصوصی اجرا شود.



معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تاکید رییس جمهور برای ارائه تسهیلات و مزایا به سرمایه گذارانی که زودتر در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کنند، خاطرنشان کرد: مشوق ها در حوزه خوراک در اختیار دولت است و به شرایط قراردادهای آینده بستگی خواهد داشت.



این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: صنعت پتروشیمی نقش مهمی در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال دارد و سرمایه گذاری در این صنعت باعث جذب سرمایه های سرگردان و کاهش تورم خواهد شد.