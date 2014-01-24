به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سیاست‌های وزارت نفت در دولت تدبیر و امید برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده از مشارکت غول‌های نفت و گاز جهان است و در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت ایران حتی برای بازگرداندن غول‌های نفتی از ظرفیت و پتانسیل‌های دولت و رئیس جمهوری هم استفاده می‌کند.



در این بین همزمان با به تعویق افتادن برگزاری کنفرانس معرفی ویژگی های نسل جدید قراردادهای نفتی ایران در لندن، در حاشیه برگزاری چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، مذاکراتی به صورت مستقیم بین غول های نفت و گاز جهان و رئیس جمهوری و وزیر نفت ایران انجام شده است.



از این رو پس از مکاتبات و رایزنی‌های مستقیم و غیر مستقیم زنگنه، رئیس جمهوری در حاشیه اجلاس داووس با برخی از غول های نفتی جهان همچون شرکت‌های توتال فرانسه، انی ایتالیا و برتیش پترولیوم انگلیس پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرده است.



رویترز هم با انتشار گزارشی، اعلام کرد: رئیس جمهوری و وزیر نفت ایران در راستای تلاش برای افزایش تبادلات تجاری با غرب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی پنجشنبه تعدادی از مدیران شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه نفت و گاز دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار طرف ایرانی به شرکت‌ های غربی وعده داد که از سپتامبر آینده ایران قراداهای نفتی جذابی را در قالب و شیوه‌ای نوین عرضه خواهد کرد.



پائول اسکارونی مدیر ارشد شرکت نفی انی ایتالیا هم پس از پایان این نشست مشترک، گفت: واقعیت این است که حضور رئیس جمهوری ایران در این نشست نشانه‌ای آشکار از تمایل ایران برای بازکردن فضا برای حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی است.



یکی دیگر از مدیران ارشد حاضر در این نشست که نخواست نامش فاش شود گفت: ایران گفته در حال کار روی یک مدل جدید همکاری با سرمایه گذاران بوده و از دیدار با ما خوشحال هستند. آن‌ها نه‌ تنها به پول بلکه به فناوری نیز نیاز دارند و از مشورت درباره چگونگی قرادادهای آتی شادمان هستند. ایران قصد دارد تا سپتامبر آینده در مورد شیوه جدید قرادادهای همکاری تصمیم‌گیری کند.



با این حال هنوز مشخص نشده است که آیا مسئولان ارشد شرکت‌های نفتی آمریکایی همچون اکسون موبیل و شورون در این نشست که تحت تدابیر شدید امنیتی و پشت درهای بسته برگزار شده حاضر شده‌اند یا خیر.





گاز ارزان به سرمایه گذار خارجی می‌دهیم



حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران هم در حاشیه اجلاس داووس با بیان اینکه امروز شرایط به گونه‌ای است که تحریم‌ها به زودی خواهد رفت چرا که ما دنبال آنیم ثابت کنیم که فعالیت ما صلح‌آمیز است، گفت: با مدل‌های جدید قراردادی و رفع موانع گذشته، همه چیز برای آغاز دوره‌ای نو از همکاری‌ها بین ایران و شرکت‌های بزرگ و معتبرنفتی فراهم گردیده است. وی از معرفی 40 میدان نفتی جدید به جهان و آمادگی برای عقد قراردادهای بلند مدت در حوزه پتروشیمی خبر داد.



رئیس کابینه دولت تدبیر و امید با یادآوری اینکه برای شرکت‌هایی که زودتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنایع پتروشیمی و برق آغاز کنند، قیمت‌های ارزان‌تر گاز و تسهیلات ویژه‌ در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: بنا داریم تا با ارائه پیشنهادهای جذاب، شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان را در مالکیت شرکتهای خودروساز داخلی شریک نماییم.