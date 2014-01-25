رای کمیته انضباطی در مورد تیموریان، اولادی و صادقیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، این احکام به شرح زیر است:

بر اساسی گزارش ناظر بازی و ناظر داوری در دیدار تیم های فولاد خوزستان - پرسپولیس که 21 دی ماه در اهواز انجام شده بود، تماشاگران منتسب به تیم فولاد خوزستان، علی دایی سرمربی پرسپولیس، محمد دایی مربی و بهزاد غلامپور مربی دروازه بانان پرسپولیس تخلفاتی مرتکب شدند و همچنین این تیم با یک دقیقه تاخیر در نیمه دوم وارد زمین شد. بر همین اساس باشگاه فولاد خوزستان به دلیل تخلفات تماشاگران منتسب به این تیم که شامل اهانت به سرمربی تیم مقابل و پرتاب بطری به سمت وی بود، به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.



علی دایی به خاطر اعتراض به نحوه قضاوت داوران، با دریافت تذکر به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. محمد دایی و بهزاد غلامپور به دلیل اعتراض به داور پس از پایان بازی هر نفر تذکر گرفتند و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. باشگاه پرسپولیس هم به خاطر تاخیر در ورود به زمین در نیمه دوم که یک دقیقه به طول انجامید به پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. آرای صادره در پرونده فولاد-پرسپولیس قطعی است.



کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی گزارش های ناظران داوری و ناظر بازی داربی تهران که روز جمعه 27 دی برگزار شد، آرای زیر را صادر کرد:



آندرانیک تیموریان بازیکن تیم استقلال، به دلیل برخورد غیرورزشی با بازیکن تیم مقابل و بروز رفتار زننده در طول مسابقه یک جلسه محروم و سی میلیون ریال جریمه نقدی شد. این رای قطعی است.



مهرداد اولادی بازیکن تیم استقلال و پیام صادقیان هم به دلیل برخورد زننده با بازیکن تیم مقابل هم هر کدام به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت محکوم شدند. رای صادره قطعی است.



همچنین پرسپولیس در نیمه دوم دو دقیقه در ورود به زمین واستقلال هم در نیمه دوم یک دقیقه تاخیر داشتند که پرسپولیس به پرداخت شش میلیون ریال جریمه نقدی و استقلال به پرداخت سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. رای صادره قطعی است.



هر دو تیم استقلال و پرسپولیس به دلیل تخلفات تماشاگرانشان هر کدام به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده اند که این دو رای در کمیته استیناف یک هفته پس از صدور رای قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند.



همچنین کمیته انضباطی به سیاوش اکبرپور، علیرضا حقیقی، حمیدرضا علی عسگر، محمدرضا خلعتبری تذکر می دهد که در مسابقات آینده با رعایت مقررات از بروز رفتارهای غیرورزشی خودداری کنند. در غیر این صورت برابر با آیین نامه انضباطی تنبیه خواهند شد.



لازم به ذکر است بر اساس اعلام کمیته انضباطی، محرومیت های اعلام شده تیموریان، اولادی وصادقیان به دلیل اینکه 72 ساعت پیش از بازی های فردای استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی مقابل ذوب آهن اصفهان در تهران و فولاد خوزستان در اهواز اعلام نشده اند، شامل بازیهای روز یکشنبه ششم بهمن ماه این دو تیم نمی شوند و محرومیت های آندرانیک تیموریان، مهرداد اولادی و پیام صادقیان از بازی بعدی پرسپولیس و استقلال اعمال می شود.