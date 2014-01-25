به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر استقلال در جمع خبرنگاران گفت: فکر می‌کنم که بازی متفاوتی با جام حذفی است. من واژه انتقام جویی را نمی‌پذیرم. ما نباید در این بازی احساسی ظاهر شویم. هر بازی شرایط خاص خود را دارد و برای کسب امتیاز به مصاف حریف خواهیم رفت. این بازی برای هر دو تیم حساسیت دارد و برای کسب برد به میدان خواهند رفت.

وی ادامه داد: برای استقلال بازی بیرون از خانه و ورزشگاه آزادی تفاوتی ندارد. ما از این تیم شناخت داریم و امیدواریم که هواداران از دیدن یک بازی خوب لذت ببرند و ما هم با دست پر از میدان خارج شویم.

این مربی با اشاره به دیدار هفته گذشته دو تیم در جام حذفی بیان کرد: ما در نیمه دوم بازی جام حذفی توانستیم میدان را در اختیار بگیریم که این موضوع ما را خیلی امیدوار کرده است برای همین فردا با روحیه خوب به مصاف حریف می رویم و به دنبال کسب برد برابر استقلال هستیم.

محمدی در خصوص غایبان این تیم برابر استقلال توضیح داد: تنها مهدی رجب‌زاده را در اختیار نداریم. او 10 روز است که تیم را همراهی نمی‌کند ولی بقیه بازیکنان به این دیدار می‌رسند و با تمام قوا پا به میدان می‌گذاریم.