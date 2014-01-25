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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران درگذشت

اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران درگذشت

ناصر میناچی اولین وزیر ارشاد دولت جمهوری اسلامی ایران درگذشت.

مهسا مهدی‌زاده مدیر روابط عمومی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ضمن تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: دکتر میناچی که از مدتی قبل به دلیل بیماری‌های مربوط به کهولت سن در بیمارستان و بخش آی‌. سی. یو آن بستری بود و طی روزهای گذشته به منزل منتقل شده بود، شب گذشته در سن 82 سالگی در منزل خود درگذشت.

مسئول روابط عمومی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد در ادامه گفت: زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع پیکر دکتر میناچی به زودی مشخص و اعلام می‌شود.

میناچی متولد سال 1310 و یکی از بنیانگذاران حسینیه ارشاد بود. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی که بعداً توسط خود وی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام پیدا کرد، انتخاب شد. چند سال بعد نام این وزارتخانه به «فرهنگ و ارشاد اسلامی» تغییر یافت.

میناچی از زمان دولت موقت تا نخست وزيری شهيد رجايی به عنوان وزير بر سركار بود.

کد مطلب 2221238

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