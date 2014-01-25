اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران درگذشت

مهسا مهدی‌زاده مدیر روابط عمومی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ضمن تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: دکتر میناچی که از مدتی قبل به دلیل بیماری‌های مربوط به کهولت سن در بیمارستان و بخش آی‌. سی. یو آن بستری بود و طی روزهای گذشته به منزل منتقل شده بود، شب گذشته در سن 82 سالگی در منزل خود درگذشت.

مسئول روابط عمومی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد در ادامه گفت: زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع پیکر دکتر میناچی به زودی مشخص و اعلام می‌شود.

میناچی متولد سال 1310 و یکی از بنیانگذاران حسینیه ارشاد بود. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی که بعداً توسط خود وی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام پیدا کرد، انتخاب شد. چند سال بعد نام این وزارتخانه به «فرهنگ و ارشاد اسلامی» تغییر یافت.

میناچی از زمان دولت موقت تا نخست وزيری شهيد رجايی به عنوان وزير بر سركار بود.