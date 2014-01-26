پیام تسلیت وزیر ارشاد به مناسبت درگذشت اولین وزیر ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت ناصر میناچی نخستین وزیر ارشاد پس از انقلاب پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم ناصر میناچی، مردی از تبار فرهنگ و اولین وزیر فرهنگ و ارشاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب تالم و تاثر اینجانب گردید. وی در تاسیس حسینیه ارشاد که سال‌ها مامن و پایگاه خردورزان، دین پژوهان و روشنفکران مسلمان همچون شهید آیت‌الله مطهری و دکتر علی شریعتی بود، نقش موثری داشت. پایگاهی که در اوج تفکرات غیردینی و گاه دین ستیز به انتشار معارف دینی در جامعه بخصوص در میان جوانان پرداخت و منشا اثرات فراوانی در گسترش فرهنگ دینی گردید.

اینجانب ضایعه درگذشت آن مرحوم را به خانواده و عموم بازماندگان و علاقه مندان وی تسلیت گفته و علو درجات او را از خداوند متعال خواستارم.

ناصر میناچی اولین وزیر ارشاد دولت جمهوری اسلامی ایران (دولت موقت مهندس مهدی بزرگان) دو شب پیش در سن 82 سالگی درگذشت.