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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۹

پیام تسلیت وزیر ارشاد به مناسبت درگذشت اولین وزیر ارشاد

پیام تسلیت وزیر ارشاد به مناسبت درگذشت اولین وزیر ارشاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور پیامی درگذشت ناصر میناچی اولین وزیر ارشاد پس از انقلاب را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت ناصر میناچی نخستین وزیر ارشاد پس از انقلاب پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم ناصر میناچی، مردی از تبار فرهنگ و اولین وزیر فرهنگ و ارشاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب تالم و تاثر اینجانب گردید. وی در تاسیس حسینیه ارشاد که سال‌ها مامن و پایگاه خردورزان، دین پژوهان و روشنفکران مسلمان همچون شهید آیت‌الله مطهری و دکتر علی شریعتی بود، نقش موثری داشت. پایگاهی که در اوج تفکرات غیردینی و گاه دین ستیز به انتشار معارف دینی در جامعه بخصوص در میان جوانان پرداخت و منشا اثرات فراوانی در گسترش فرهنگ دینی گردید.

اینجانب ضایعه درگذشت آن مرحوم را به خانواده و عموم بازماندگان و علاقه مندان وی تسلیت گفته و علو درجات او را از خداوند متعال خواستارم.

ناصر میناچی اولین وزیر ارشاد دولت جمهوری اسلامی ایران (دولت موقت مهندس مهدی بزرگان) دو شب پیش در سن 82 سالگی درگذشت.

کد مطلب 2221662

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