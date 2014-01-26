به گزارش خبرنگار مهر، در حساس‌ترین مسابقه هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال تیم‌های دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان روز جمعه گذشته به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با پیروزی تیم فوتسال دبیری به پایان رسید تا امیدهای گیتی‌‎پسند برای قهرمانی کم رنگ‌تر شود.

بعد از پایان این بازی رضا لک سرمربی گیتی پسند با حمله شدید به داور مسابقه، گفت: "داوران عزیز اگر ما 5 گل هم از دبیری پیش بودیم، اجازه نمی‌دادند با پیروزی از زمین خارج شویم. نقش داوری در این بازی کاملا مشخص بود و همه داوران دست به دست هم داده‌اند تا دبیری قهرمان لیگ برتر شود و جام قهرمانی را کسب کند".

همچنین علی طاهری مدیرعامل باشگاه گیتی پسند که عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال هم بود، بعد از این شکست و در اعتراض به داوری‌ این مسابقه از هیات رئیسه استعفا داد و حتی بحث کنار کشیدن گیتی پسند از لیگ برتر فوتسال را هم مطرح کرد.

بعید می‌دانم گیتی پسند کنار بکشد

سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا درباره انصراف گیتی پسند از حضور در ادامه لیگ، اظهار کرد: من این موضوع را از شما می‌شنوم. هنوز نامه‌ای از باشگاه گیتی پسند برای انصراف از لیگ برتر دست ما نرسیده است. بعید می‌دانم آنها این کار را انجام بدهند چون باشگاه گیتی پسند سرمایه گذاری‌ زیادی انجام داده و به این راحتی‌های از لیگ کنار نمی‌رود.

طاهری با استفعا از هیات رئیسه خودش را خالی کرد!

وی ادامه داد: اگر گیتی پسند از لیگ برتر کنار بکشد، آنها به لیگ پایین‌تر (لیگ دسته اول) سقوط خواهند کرد. احتمالا طاهری از سر ناراحتی گفته که گیتی پسند از لیگ کنار می‌کشد. او احتمالا بعد از استعفا از سازمان لیگ فوتسال خودش را خالی کرده و راحت شده است! من قبل از شروع لیگ به طاهری گفتم که فعالیت همزمان در فوتبال و فوتسال برای این باشگاه دشوار خواهد بود و مثل این است که دو هندوانه را با یک دست بلند کنید.

داوران ما بی طرف هستند

سرپرست کمیته فوتسال درباره اینکه کنار کشیدن گیتی پسند از لیگ به خاطر اعتراض به داوری است نه مشکلات مالی، افزود: اعتراض به چی؟ ما مشکل داوری نداریم. نمی‌گویم داوران ما عالی سوت می‌زنند ولی آنها قطعا بی‌طرف هستند. هیچ داوری به خاطر اعتبار خودش هم که شده است، یکطرفه سوت نمی‌زند.

به جای حمله به داور، به بازیکنانتان حمله کنید

وی در ادامه با انتقاد از صحبت‌های رضا لک سرمربی گیتی پسند هم تاکید کرد: هر تیمی می‌بازد می‌گوید داوران خوب قضاوت نمی‌کنند. آنها کار خودشان را توجیه می‌کنند. این در حالی است که تیم‌ها به خاطر اشتباهات بازیکنان خودشان می‌بازند ولی به آنها حمله نمی‌شود. به جای حمله به داور باید به بازکینانتان حمله کنید ولی چون داوران در دسترس هستند علیه آنها هجمه شکل می‌گیرد.

صحبت‌های لک نامردی است

افتخاری ادامه داد: این ضعف یک مربی است که اینگونه صحبت‌ها را مطرح کند. کارشناسان هم حرف لک را تائید نمی‌کنند. این صحبت‌ها نامردی است. به نظرم لیگ هم تحت تاثیر جو باشگاه است که این حرف‌ها را زده است. همه نتایج به عملکرد خود این تیم‌ها بر می‌گردد و اتهام زدن به داوران درست نیست. چرا وقتی تیم‌هایشان می‌برد صدای هیچ کس درباره داوری در نمی‌آید ولی وقتی می‌بازند همه چیز را گردن داور می‌اندازند؟

فوتسال از دست گیتی پسند در رفته است!

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: من قبلا هم گفتم. از وقتی که گیتی پسند به سمت تیمداری در فوتبال رفت، فوتسال هم از دستش در رفت. این باعث شد تا بخشی از بودجه آنها به طرف فوتبال برود. آنها که با فوتسال به آسیا رسیده بودند نباید آنرا رها می‌کردند. گیتی پسند باید جدی‌تر از گذشته در فوتسال کار می‌کردند.

موافقت با استعفای طاهری بر عهده کفاشیان است

سرپرست کمیته فوتسال در پاسخ به این پرسش که "آیا با استعفای طاهری موافقت خواهد شد یا خیر"؟ تصریح کرد: من نباید با این استعفا موافقت کنم. این مساله بر عهده کفاشیان است که البته ایشان هم فعلا در عمان هستند. اگر کفاشیان ایران بود نامه استعفا را به او می‌دادم.

به جای استعفا، مشکلات را بازگو می‌کرد

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از روی دلسوزی هم حرفی بزنیم، اشتباه برداشت می‌کنند. ما طاهری را تشویق کردیم تا در هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال عضو شود تا به فوتسال کمک کند. کار در هیات رئیسه با کار در باشگاه متفاوت است. نباید وقتی تیم باشگاهی شما می‌بازد، از هیات رئیس بروید. شما به خاطر فوتسال در هیات رئیسه مسئولیت قبول کرده‌اید نه به خاطر باشگاه. اگر مشکلی هم هست باید در هیات رئیسه بازگو کنید نه اینکه استعفا بدهید.

خودم نخواستم خسوس به تبریز برود!

افتخاری در بخشی از صحبت‌هایش درباره دلایل انصراف خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی از سفر به تبریز برای تماشای بازی دبیری با گیتی پسند هم گفت: خودم علاقه نداشتم خسوس به تبریز برود. ما حتی می‌توانستیم بلیت پرواز او را جور کنیم ولی چون بازی حساس بود، نخواستم وی به تبریز برود. ممکن بود بازیکنان دو تیم به خاطر حضور سرمربی تیم ملی در سالن محکم‌تر بازی کنند و به همدیگر آسیب بزنند. ما ابتدا بازی میثاق با تاسیسات را در تهران از نزدیک تماشا کردیم و سپس همراه خسوس به منزل رفتیم تا بازی دبیری با گیتی پسند را از تلویزیون تماشا کنیم. در هر صورت به خاطر اینکه حرف و حدیثی پشت سر خسوس نباشد و هم اینکه حساسیت بازی بیشتر نشود، از وی خواستم به تبریز نرود.