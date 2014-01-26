رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر، به شکست تیم گیتی پسند برابر دبیری تبریز، اشتباهات داوری در این مسابقه و همچنین موضع گیری سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال پرداخت:
* داوران در فرودگاه عذرخواهی کردند
سرمربی تیم گیتی پسند ابتدا درباره عملکرد داوران مسابقه با دبیری اظهار داشت: در نیمه دوم بازی و بعد از آنکه به گل برتری رسیدیم، اتفاقاتی افتاد که خود داوران هم پس از بازی در فرودگاه به آن اعتراف کردند. داوران خودشان در فرودگاه از ما به خاطر چند اشتباه عذرخواهی کردند. صحنهها و اشتباهاتی که باعث شد نتیجه بازی عوض شود. من بعد از بازی هم گفتم نتیجه مسابقه حاصل عملکرد داور بود نه تیم دبیری.
* شمسایی باید اخراج میشد
لک ادامه داد: به عنوان مثال شمسایی در نیمه اول مرتکب خطایی شد که باید در نیمه اول اخراج میشد ولی داور از کنار این خطا گذشت و به بازی ادامه داد.
* جواب شمسایی را نمیدهم
وی همچنین درباره صحبتهای شمسایی که گفته بود "لک به جای داوری به باختهایش فکر کند"، گفت: جواب شمسایی را نمیدهم چون عادت ندارم راجع به تیمهای دیگر صحبت کنم ولی در این فصل اتفاقات زیادی برای ما رخ داده است. راجع به این بازی هم باید بگویم که خیلی برتر از تیم دبیری بودیم. حتی تماشاگران تبریزی هم بعد از بازی از عملکرد ما تمجید کردند.
* قبل از بازی هشدار داده بودم
سرمربی گیتی پسند افزود: به رغم اینکه قبل از بازی هشدار داده بودم که نتیجه مسابقه باید در زمین رقم بخورد، اما این موضوع عملی نشد. در بازی با هلال احمر هم همین مشکل برای ما پیش آمد و اشتباهات داوری باعث شد تا گلهایی دریافت کنیم که صحیح نبود.
* نمیگویم اشتباهات عمدی است!
"از صحبتهای شما اینگونه بر میآید که اشتباهات داوری علیه گیتی پسند عمدی است". رضا لک در این خصوص گفت: من اصلا بحث عمدی بودن اشتباهات را ندارم و نمیگویم اینگونه است. یکسری مباحثی هست که باید مورد توجه قرار گیرد. مشکل من با داوری این مسابقه این است که خطاها مشهود بود. به عنوان مثال در صحنه خطای شمسایی، هر بازیکنی بود حتما از زمین اخراج میشد.
* داور گفت کاش سوت میزدم!
سرمربی گیتی پسند با اشاره مجدد به اشتباهات داوری و تایید این اشتباهات از سوی خود داوران تاکید کرد: جالب بود؛ در صحنهای که منجر به گل خوردن ما شد من نزدیکترین فرد به سهرابی داور مسابقه بودم. سهرابی قبل از آنکه توپ وارد دروازه شود، سوت را تا دهانش برد، ولی آنرا به نشانه خطا به نفع ما به صدا در نیاورد تا توپ وارد دروازه شد. بعد از بازی خود سهرابی گفت که کاش آن سوت را میزدم.
* روی داوریها نظارت نیست
لک در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه روی عملکرد و چیدمان داوران نظارت نیست، گفت: حسین زاده (ناظر بازی گیتی پسند با دبیری) هم بعد از بازی اشتباهات را تایید کرد ولی گفت که گفتن این حرفها فایدهای ندارد. وقتی روی عملکرد داوران نظارتی نیست این اتفاقات هم رخ میدهد.
* اشتباهات داوری تایید میشود ولی اتفاقی نمیافتد
وی در پاسخ به این سئوال که "آیا معتقدید چیدمان داوریها از داخل کمیته فوتسال علیه گیتی پسند است"؟، گفت: نمیشود به صراحت چنین چیزی را گفت ولی وقتی عملکرد داوران این همه شبهه دارد و کمیته فوتسال این اشتباهات را تایید میکند ولی هیچ اتفاقی رخ نمیدهد چه باید گفت؟ آنها حتی داور را هم نمیخواهند که از او بپرسند چرا اینطور شد. اگر اشتباهات مشهود نبود که ما حرفی نمیزدیم. یک نفر باید پاسخگو باشد که چرا این اتفاقات رخ میدهد.
* داوران بین شمسایی و دیگران فرق میگذارند
سرمربی گیتی پسند ادامه داد: احمد اسماعیل پور بازیکن تیم ما به خاطر دو خطا زود از زمین اخراج شد. مگر اسماعیل پور هم آقای گل آسیا نیست؟ مگر او در لیگ برتر آقای گل نشده است؟ چرا با این بازیکن اینطوری برخورد میشود و مثلا با وحید شمسایی با خطایی یکسان، برخوردی صورت نمیگیرد و داوران بین آنها فرق میگذارند؟ هر هفته یک بازیکن ما به سادگی از زمین اخراج میشود ولی چرا بازی بدون توپ و خطاهای مکرر برای تیمهای دیگر کارت و اخطار ندارد؟ یکی به ما جواب بدهد. من به خود سهرابی هم گفتم اجازه بده نپذیرم که اشتباهات شما در بازی گیتی پسند با دبیری طبیعی بوده است.
* افتخاری کجاست که ببیند چه اتفاقاتی در فوتسال میافتد
لک همچنین درباره واکنش سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال که گفته بود "صحبتهای لک درباره داوریها نامردی است"، گفت: افتخاری کجاست که ببیند چه اتفاقاتی در فوتسال رخ میدهد؟ او در مهمترین بازی لیگ فوتسال، کجا بود؟ وقتی داور بازی خودش به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده عذرخواهی میکند یعنی او عملکرد اشتباهش را پذیرفته است. افتخاری متوجه نیست در فوتسال چه اتفاقاتی میافتد. همین مسائل باعث میشود بخش خصوصی از تیمداری در فوتسال سرد شود و قید تیمداری را بزند. از افتخاری میخواهم به فوتسال ورود کند و ببیند وضعیت این رشته چگونه است!
* تمرینات گیتی پسند تعطیل است
وی در پایان، درباره احتمال کنار کشیدن گیتی پسند از لیگ فوتسال هم گفت: فعلا که تمرین تیم تعطیل است. قرار است امشب (یکشنبه شب) جلسه هیات مدیره برگزار شود و در اینباره تصمیم بگیرند.
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