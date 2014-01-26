جريمه ميليوني يك هتل دار/ تعطيلي يك شركت توليد آب ليموی تقلبی

محمد حسن سرابيان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه در يك پرونده تعزيراتي ماموران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گرانفروشی انواع غذا از سوی یک هتل متخلف را گزارش كرده اند گفت: اين پرونده در تعزيرات رشت ايجاد و مورد بررسي قاضي قرار گرفت.

وي افزود: پس از انجام تحقیقات لازم و طی مراحل قانونی با توجه به مستندات موجود در پرونده ،شعبه یادشده متخلف راعلاوه بر ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف به پرداخت بیش از44 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم كرد.

جريمه 45 ميليون توماني شركت آبليموي تقلبي

رئيس گشتهاي مشترك تعزيرات حكومتي كشور از مختومه شدن يك پرونده توزيع آب ليمو تقلبي خبرداد و گفت: اين پرونده با شکایت اداره کل نظارت برموادغذایی وزارت بهداشت ودرمان و گزارش اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران مبنی بر تولید آبلیموی تقلبی از سوی یک شرکت تولیدی متخلف شكل گرفت كه پرونده در این خصوص تشکیل وجهت رسیدگی به شعبه تعزیرات تهران ارسال شد.

سرابيان گفت: پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی شعبه یادشده تخلف انتسابی رامحرز تشخیص و علاوه برتعطیلی خط تولید مدیر شرکت متخلف را به پرداخت بیش از 45 میلیون تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم كرد.

جريمه 180 ميليون توماني يك قاچاقچي پوشاك

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي كشور در ادامه از جريمه 180 ميليون توماني يك يك قاچاقچي خبر داد و گفت: حسب گزارشهای به عمل آمده در جریان چند مورد بازرسی در استان آذربایجان شرقی، مقادیر قابل توجهی انواع کالای قاچاق نظیر پوشاک، خشکبار و دستکش، کشف و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده ها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.