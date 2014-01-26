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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۳

سفر هیات بنیاد بین المللی متنفذین به تهران به ریاست کوفی عنان

سفر هیات بنیاد بین المللی متنفذین به تهران به ریاست کوفی عنان

بنا به اعلام اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه ، چهار تن از اعضای بنیاد متنفذین متشکل از کوفی عنان رئیس بنیاد متنفذین و دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و رئیس هیات ، مارتی آهتی ساری رئیس جمهور پیشین فنلاند ، اسقف دزموند توتو اسقف کیپ تاون و ارنستو زدیلو رئیس جمهور پیشین مکزیک بامداد یکشنبه وارد تهران شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیات در زمان حضور در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل مهم منطقه ای و بین المللی ، تصویب قطعنامه اخیر پیشنهادی رئیس جمهور کشورمان علیه خشونت و افراط گرایی در سازمان ملل متحد و تلاش برای ایجاد صلح و آرامش جهانی با مقامات عالیرتبه کشورمان دیدار و رایزنی خواهند کرد.

اداره کل دیپلماسی رسانه ای افزود : هدف از سفر سه روزه این هیات به کشورمان که با دیدار از مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) به رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار انقلاب اسلامی آغاز می شود ، تاکید بر نقش منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل مشکلات و گسترش روابط بر اساس اعتماد و احترام متقابل است .

متنفذین گروهی از رهبران مستقل و با نفوذ جهان است که مرحوم نلسون ماندلا در سال 2007 این افراد را گرد هم آورد تا از تجربه جمعی و نفوذ آنان برای گسترش صلح ، عدالت ، حقوق بشر ، مبارزه با بی عدالتی ، فقر و جنگ در سراسر جهان بهره گیرد.

کد مطلب 2221489

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