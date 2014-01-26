تحریم های جدید علیه ایران به منزله بستن دستان آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از سناتورهای آمریکا که از تصویب تحریم های جدید علیه ایران ناامید شده اند در اقدامی جدید تلاش دارند تا اختیارات "باراک اوباما" رئیس جمهور این کشور، را در لغو تحریم های جمهوری اسلامی محدود کنند.

در همین رابطه سی ان ان در تحلیلی به قلم "تایلر کولیس" فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه بوستون و "جمال عبدی" از اعضای نیاک (شورای ملی ایرانی آمریکایی) تلاش این سناتورها را به زیان منافع آمریکا دانسته است.

بر اساس این گزارش، این سناتورها تلاش دارند تا اختیارات اوباما را برای لغو تحریم های ایران کاهش داده و همچنین مصوبه کنگره را نیز لازمه رفع تحریم های جمهوری اسلامی قرار دهند.

در حال حاضر دو نوع دیدگاه به این طرح در کنگره وجود دارد و عده ای آن را خوب و عده ای دیگر آن را بد می دانند. در همین رابطه سی ان ان روز گذشته نیز در خصوص این اقدام سناتورها نوشته بود : گروهی از نمایندگان حامی این طرح در کنگره با این توجیه که تصویب چنین قانونی از سوی کنگره قدرت چانه زنی دولت در مذاکرات هسته ای با ایران را بالا خواهد برد لابی و رایزنی های خود برای این کار را آغاز کرده اند.

به اعتقاد نویسندگان این مطلب، طرح کاهش اختیارات اوباما برای لغو تحریم های ایران موجب کاهش قدرت مذاکره کنندگان آمریکایی در گفتگوهای 1+5 با ایران می شود. این امر همانند یک معامله ساده است اگر یک طرف مشکلاتی برای به سرانجام رساندن معامله داشته باشد طرف دیگر مجبور است برای آنکه این معامله به هم نخورد هزینه ها را بالا ببرد.

سی ان ان در ادامه گزارش خود می نویسد : تلاش های کنگره در این رابطه اقدامی باطل است چون ایالات متحده در واقع قدرت نفوذ مشخصی دارد، زیرا بازگشت ایران به بازارهای جهانی و سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی از سوی نخبگان ایران یک امر گول زننده محسوب می شود و ایران تا زمانی در مذاکرات حضور خواهد داشت که مطمئن باشد طرف آمریکایی از قدرت لازم برای به نتیجه رساندن قرارداد نهایی برخوردار است.

در ادامه این مطلب آمده است : این یک مذاکره است و نه فرماندهی و آمریکا فقط می تواند چیزی را به دست آورد که آن را دارد اگر کنگره علاقه مند است تا قدرت اوباما برای به نتیجه رساندن مذاکرات و انجام یک معامله بزرگ را افزایش دهد نباید اختیارات اوباما را در مورد لغو تحریم ها کاهش دهد بلکه باید کنگره اختیار تام به رئیس جمهور داده تا نه تنها اوباما بتواند ایران را از برخی تحریم ها معاف کند بلکه توانایی لغو کامل تحریم ها را به عنوان بخشی از یک فرایند دیپلماتیک نیز داشته باشد .

به اعتقاد نویسندگان این تحلیل، این موضوع (دادن اختیار تام به اوباما) به آن معنا خواهد بود که به ایران و جامعه جهانی سیگنال های مناسبی در مورد اختیارات دیپلمات های آمریکا صادر می کند تا از پیوستن ایران به جامعه جهانی استقبال کنند و این امر برای حرکت رو به جلو کافی است.