تحریم جدید علیه ایران را وتو می کنم/ باید به ایران فرصت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، شب گذشته و پس از پایان دیدار وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در پاریس، «باراک اوباما» رئیس جمهور ایالات متحده، با «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس، در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد.

مهمترین بخش از اظهارات اوباما در این کنفرانس خبری مربوط به مذاکرات هسته ای در حال انجام میان ایران و گروه 1+5 بود. و اوباما بار دیگر به کنگره این کشور هشدار داد که در صورت تصویب لایحه تشدید تحریم‌ های ایران، آن را وتو خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه تاکید کرد که تحریم‌ های جدید امکان دستیابی به یک راه‌ حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ ای ایران را به مخاطره می‌ اندازد و آن را به یکی از دشوارترین و طولانی‌ ترین مشکلات امنیت ملی آمریکا تبدیل می‌کند که این کشور با آن مواجه بوده است.

دیوید کامرون نیز در این کنفرانس ضمن مخالفت با تشدید تحریم‌ های ایران در شرایط کنونی گفت که باید مهلت داد تا مذاکرات هسته‌ای به موفقیت بینجامد.

نخست وزیر انگلیس در ادامه گفت: غرب خود را متعهد می‌ داند از این مسئله اطمینان یابد که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ ای تولید کند.

باراک اوباما نیز در ادامه سخنان خود به کنگره هشدار داد که اگر تحریم‌ های ایران تشدید شود، ایران می‌ تواند از آن به عنوان بهانه‌ ای برای توقف گفتگوها استفاده کند.

وی سپس اعلام کرد که اگر راه‌ حل‌ های دیپلماتیک در رابطه با برنامه هسته‌ ای ایران به شکست بیانجامد، احتمال آن که در نهایت کار به تقابل نظامی بکشد، افزایش می‌ یابد و در آن صورت کنگره هم باید پیامد تصمیمش را بپذیرد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه تاکید کرد که عدم دستیابی به توافق هسته‌ ای به معنای آن نیست که واشنگتن به گزینه نظامی روی می‌ آورد.

رئیس جمهوری آمریکا سپس اظهار داشت که اگر ایران در نهایت توانایی پذیرش توافق را نداشته باشد یا نتواند به جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ ای خود تضمین دهد، آن وقت او به کنگره خواهد گفت که شرایط را برای ایران سخت کنید.

به گفته اوباما، طی ماه‌ های آینده مشخص می‌ شود که آیا ایران می‌ تواند پاسخی مثبت به جامعه جهانی بدهد یا نه، اما در حال حاضر انجام یک معامله دیپلماتیک با ایران کمتر از ۵۰ درصد است.​

وی در نهایت تاکید کرد که در شرایط کنونی همچنان هدف اصلی باید دستیابی به یک معامله دیپلماتیک با ایران باشد.