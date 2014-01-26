اجرای دستور استاندار در پرونده آلودگی آب پردیس/ خداحافظي آقای مدير از صندلي رياست

به گزارش خبرنگار مهر، 25 دی ماه امسال بود كه شهروندان شهر جديد پرديس از توابع استان تهران به دليل مسموميت راهي بيمارستان شدند. در دقايق نخست علت اين مسموميت مشخص نبود ولي وقتي تعداد بيماران به يك هزار نفر رسيد فرضيه هاي متعددي مطرح شد.

در ابتدا اعلام شد که این مسمویت بر اثر استفاده از آب ناسالم است ولی بعد فرضیه انتشار ویروس مطرح شد. گمانه زني ها ادامه داشت تا اينكه خبرنگاران اين فاجعه را در تيتر رسانه ها قرار دادند. بعد از رسانه اي شدن ماجرا پاي استاندار تهران، نمايندگان مجلس و حتي قوه قضائيه هم مثل هميشه به اين پرونده باز شد.

در همان روزهاي نخست حسین طلا دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مورد علت آلودگی آب پردیس گفت: علت مشکل آلودگی، شکستگی لوله آب بوده ولی هنوز مدیران آب پردیس این موضوع را قبول و تایید نکرده‌اند. همچنين بنده برای حضور آقای چیت چیان وزیر نیرو در جلسه مجمع نمایندگان تهران با دفتر وی تماس گرفتم اما وی حضور نداشت.

عصر همان روز حسین معصومی‏اصل رئیس اداره مبارزه با بیماریهای منتقله از راه آب و غذای وزارت بهداشت، معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، فرماندار شهرستان پردیس و شماری از مسئولان، در بازدید از بیمارستان شفای پردیس، به آلودگی آب شرب مصرفی شهروندان شهر پردیس و بخش جاجرود اعتراف كردند.

اما ورود سازمان بازرسي به اين پرونده، حادثه را جنجالي تر كرد. بر اساس اين گزارش سازمان بازرسی هیئتی ویژه به دستور ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، آلودگی آب شرب شهر پردیس استان تهران و عملکرد مسئولین در این زمینه را در دستور كار قرار داد.

در اين ميان برخي اظهار نظرهاي ضد و نقيض از سوي مسئولان و حتي مدير آبفاي منطقه اعلام شد كه سید حسین هاشمی استاندار تهران گفت: این مسئول یک بار اعلام کرد که کیفیت آب مشکلی نداشته و پس از آن اینگونه عنوان کرد که مشکل به بحث انتقال مربوط بود، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که اطلاعات دقیقی ارائه نکرده و از آنجا که این موضوع به سلامت مردم مربوط می‌شود و بحث سلامت برای ما موضوعی حیاتی است، تصمیم به برکناری این مسئول گرفته شد و این موضوع به استاندار و مسئولان مربوطه اعلام شد تا نسبت به برکناری این مدیر اقدامات لازم انجام شود.

هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا سایر مناطق تهران هم ممکن است با مشکلی از این دست مواجه باشند، گفت: سلامت آب تهران هیچ مشکلی ندارد و این موضوع تنها مربوط به شرق تهران بوده است. در این زمینه هم مشکل تنها به مسمومیت و استفراغ محدود می‌شده و هیچگونه بستری وجود نداشته است.

بعد از اظهارات استاندار تهران مهدی مهاجر فرماندار شهرستان پردیس هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: با انجام اقدامات بهداشتی، مشکل آلودگی آب پردیس رفع شده و هم‌اکنون ورودی به پایگاههای درمانی و بیمارستانهای شهر پردیس به دلیل مصرف آب شرب صفر شده است.

وی همچنین با اشاره به گزارشهای ارایه شده به استاندار تهران و مشخص شدن تخلفات، از برکناری مدیر آبفای شرق استان تهران و مدیر آبفای شهر پردیس توسط استاندار تهران خبر داد و افزود: مقرر شده است مدیر شرکت آب و فاضلاب استان تهران رسما از مردم پردیس عذرخواهی کند.

مهاجر در رابطه با اقدامات صورت گرفته بعد از این حادثه، با بیان اینکه خط انتقال آب از سالیان گذشته در اختیار شرکت عمران پردیس بوده است، گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین شهر پردیس، شرکت آب و فاضلاب موظف شده است که این خط را تحویل بگیرد.

حالا پس از گذشت چند روز از اين ماجرا دستور استاندار تهران اجرايي و مدير متخلف بركنار شد و طي حكمي مجتبي صفدري سرپرست آب منطقه اي پرديس شد. اما همچنان نتيجه بررسي تيم سازمان بازرسي به شهروندان اعلام نشده است.

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گزارش از سيد هادي كسايي زاده