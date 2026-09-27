دشمن از مسیر فرهنگی به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی است 

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: این روزها در آزمایشی قرار داریم که سرنوشت بشر را تعیین می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در این جنگ تمام عیار حق و باطل و اسلام و کفر در نهایت سرنوشت انسان مقدر می شود که امیدواریم با مجاهدت مجاهدین خلق پیروز شود و هشت میلیارد مردم جهان که زیر بار استکبار قد خمیده شدند بار دیگر ببینند.

عبادی ادامه داد: یکی از موثرترین مجاهدت ها بحث تبیین و خبر رسانی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم تجربه کافی در بحث تبیین ندارند، افزود: اما جنگ ترکیبی اقتضاء می کند که در راستای روشنگری و تبیین قدم برداریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مفهوم دیگر جنگ ترکیبی همان جمله«همه گزینه های روی میز است» خواهد بود، گفت: جنگ های نظامی تا حدی قانونمند و همراه با تجربه لازم است.

عبادی ادامه داد: جنگ نظامی همراه با ایمان معجزه را رقم زد که این مورد را در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان دیدیم .

وی ادامه داد: بعد از شهادت فرماندهان ‌و رهبر شهید هر کشوری بود ساقط می شد ولی ایمان در کنار جنگ نظامی معجزه ایستادگی و ماندگاری را رقم زد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: آنها نه ما را ساقط کردند بلکه از ایران یک ابرقدرت ساختند

عبادی تصریح کرد: یک جنگ نیز جنگ اقتصادی است که استعمار از این گزینه نیز استفاده کرده است که در گذشته نیز پیر استعمار انگلیس غله ها را جمع آوری کرده و کشور ما را در قحطی نگه داشتند و ۹ میلیون از جمعیت ایران آن زمان را از گرسنگی کشتند.

وی ادامه داد: اگر آسیب محتکران و سوء استفاده کنندگان و گرانفروشان نباشد، در جنگ اقتصادی نیز از دشمن کاری ساخته نیست

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در زمینه جنگ فرهنگی نیز گفت: در این حوزه نیز دشمن دستبردهای زیادی زده است که شاهد آن نیز هستیم.

عبادی اظهار کرد: امروز مسئله عفاف و حجاب از نوع یک مسئله معمولی در امر به معروف و نهی از منکر نیست.

وی بیان کرد: اساس امر به معروف بر محوریت دوستی و عشق و علاقه است که مانند اعضای یک خانواده دلسوز یکدیگر هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوزه عفاف و حجاب در شرایط امروز یک تهاجم دشمن مطرح است که دفاع را در پی دارد.

عبادی ادامه داد: رسانه استکبار تصریح می کند جمهوری اسلامی از نظر نظامی ساقط نمی شود بلکه از نظر فرهنگی و آسیب اعتقادی آسیب به آن میسر می شود.

وی یادآور شد: رهبر شهید فرمودند اگر زنان ما بدانند پشت سر این موضوع(بی حجابی) چیست هرگز دست به کشف حجاب نمی زنند