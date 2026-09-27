سنگر خیابان نماد استقامت و جهاد کبیر مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی صبح یکشنبه در جمع مردم بیرجند با اشاره به حضور بیش از ۲۰۰ شب مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: در این جهاد آخرالزمانی، معجزه‌ای به نام قرآن داریم و خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را به انجام «جهاد کبیر» به وسیله قرآن توصیه کرده است.

وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن مبنی بر «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا»؛ بیان کرد: بسیاری از مفسران بر این باورند که منظور، جهاد با کفار به وسیله قرآن است، البته بر اساس دیدگاه دیگری، ضمیر «به» به عبارت «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ» بازمی‌گردد؛ به این معنا که با اطاعت نکردن از کفار، جهاد کبیر محقق می‌شود.

منطق مواجهه با دشمن باید قرآنی باشد

حجت الاسلام سالاری‌مکی با بیان اینکه منطق مواجهه با شیطان باید بر مبنای قرآن باشد، گفت: حتی در زمان شلیک موشک هم بر این باوریم که تحقق نتیجه به اراده الهی است و مصداق آیه شریفه «وَما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَلکِنَّ اللَّهَ رَمی» را در میدان نبرد مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به مقاومت مردم و رزمندگان یمن، بیان کرد: اگر امروز یمن را در اوج عزت می‌بینیم و معادله نبرد یمن با عربستان سعودی و پشتیبانان آن تغییر کرده است، خداوند به رزمندگان یمنی ایمان راسخ داده است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی کرد: همان خدایی که در صحرای طبس هلیکوپترهای آمریکایی را زمین‌گیر کرد و امروز نیز خدای خلیج فارس و تنگه هرمز است، می‌تواند نقشه‌ها و محاسبات دشمن را ناکام بگذارد؛ بنابراین، منطق مواجهه ما با دشمن باید مبتنی بر قرآن و آموزه‌های آن باشد.

وی خواستار قرائت سوره صف در اجتماعات شد و بیان کرد: از آیه نخست تا آیه چهاردهم سوره صف، راهبرد جامعه ایمانی به سمت ظهور و سبک زندگی مردم زمان ظهور قابل مشاهده است.

وی با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ» گفت: بر اساس این آیه، خداوند مردمی را دوست دارد که در راه او محکم و استوار صف می‌بندند.

حضور مردم در سنگر خیابان پیام روشنی به دشمن است

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: حضور مردم در «سنگر خیابان» در نقاط مختلف کشور، پیام روشنی برای دشمن دارد؛ امروز دشمن تنها با یک تنگه هرمز یا حاشیه خلیج فارس مواجه نیست، بلکه از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب کشور، ملت ایران پای کار انقلاب ایستاده است.

حجت الاسلاموسالاری‌مکی با قدردانی از همه کسانی که امر ولایت را اقامه می‌کنند، گفت: رئیس‌جمهور در سازمان ملل نیز بر توان و اراده ایران تأکید کرد و این موضع نشان داد که ملت ایران در برابر تهدیدها ایستاده است.

وی با بیان اینکه جنگ با دشمن، جنگی وجودی است، افزود معتقدیم آمریکا دست از سر ملت ایران برنمی‌دارد، چراکه ما هم از آرمان‌های خود و از مقابله با ظلم و شرارت‌های آمریکا دست برنمی‌داریم.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با تأکید بر اینکه عزت در ایستادگی و مقاومت است، اظهار کرد: تفاوت میان عزت و ذلت را می‌توان در تحولات منطقه مشاهده کرد؛ دشمنان به دنبال وابسته کردن ملت‌ها و واداشتن آنان به تسلیم هستند، اما مقاومت مردم یمن نشان داده است که می‌توان در برابر این فشارها ایستادگی کرد و عزت خود را حفظ کرد.