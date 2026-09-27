فعالیت ۱۸ رایزن بازرگانی ایران در کشورهای هدف صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه صادرات در شرایطی که رقابت برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش یافته، تنها به تولید کالا و توان عرضه صادرکنندگان محدود نمی‌شود؛ دسترسی به اطلاعات دقیق از بازار مقصد، شناخت رقبا و مشتریان، آگاهی از مقررات تجاری و مالی و پیدا کردن شرکای اقتصادی نیز بخشی از معادله حضور در بازارهای خارجی است. در چنین شرایطی، شبکه رایزنان بازرگانی می‌تواند حلقه اتصال میان سیاست‌گذار، صادرکننده و بازار مقصد باشد.

ایران در حال حاضر ۱۸ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی دارد و همزمان برنامه اعزام و جایگزینی رایزنان در شماری از این بازارها در حال اجراست. به گفته محمد رجب‌نژاد، رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت، رایزن جدید ایران در بلاروس نیز هفته گذشته به این شبکه اضافه شده است.

تغییرات جدید در شبکه رایزنان

یکی از بازارهایی که در آرایش جدید شبکه رایزنان مورد توجه قرار گرفته، ترکیه است. در کنار رایزن فعلی ایران در استانبول، یک رایزن دیگر برای فعالیت در آنکارا انتخاب شده است. تمرکز فعالیت رایزن جدید در آنکارا بر مسائل ارزی، مالی و بانکی خواهد بود؛ حوزه‌هایی که ارتباط مستقیمی با روند مبادلات تجاری و فعالیت شرکت‌های ایرانی در بازار ترکیه دارند.

در هند نیز قرار است رایزن جدید ایران در دهلی‌نو مستقر شود. تغییرات شبکه رایزنان به این دو کشور محدود نمی‌شود و در روسیه و پاکستان نیز جابه‌جایی‌هایی در حال انجام است.

این تغییرات در شرایطی دنبال می‌شود که بازارهای هدف ایران از نظر ساختار اقتصادی، مقررات، نظام بانکی، شیوه‌های تجارت و ظرفیت جذب کالاهای ایرانی تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. از این رو، مأموریت رایزنان نیز به سمت تمرکز تخصصی‌تر بر مسائل هر بازار در حال حرکت است.

پایان مأموریت رایزن تشریفاتی

همزمان با تغییرات نیروی انسانی، تعریف جدیدی از جایگاه رایزن بازرگانی نیز در سازمان توسعه تجارت مطرح شده است. بر این اساس، رایزن قرار نیست صرفاً نماینده‌ای برای برقراری ارتباطات رسمی یا معرفی ظرفیت‌های تجاری ایران باشد، بلکه باید بتواند تصویری دقیق و به‌روز از بازار محل مأموریت خود در اختیار فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران قرار دهد.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت، با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی، تأکید کرده است که رایزنان بازرگانی باید از ابزارهای جدید تحلیل بازار و فناوری‌های دیجیتال استفاده کنند و در کنار تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری، نقش تحلیلی و مشورتی نیز داشته باشند.

به گفته رجب‌نژاد، در این چارچوب، سه مؤلفه برای فعالیت مؤثر رایزنان مورد تأکید قرار گرفته است؛ استفاده از ابزارهای نوین تحلیل بازار و فناوری دیجیتال، تسلط بر زبان و فرهنگ تجاری کشور مقصد و تعامل مستمر با بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی.

ورود هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیل داده به این حوزه نیز بخشی از همین تغییر رویکرد است. رایزن بازرگانی در مدل جدید باید بتواند داده‌های مربوط به بازار مقصد را جمع‌آوری و تحلیل کند، ظرفیت‌های صادراتی را شناسایی کند و اطلاعاتی در اختیار صادرکنندگان قرار دهد که به تصمیم‌گیری آنها برای ورود یا توسعه فعالیت در بازار هدف کمک کند.

مراکز تجاری در کنار رایزنان

در کنار شبکه رایزنان بازرگانی، مراکز تجاری خارج از کشور نیز قرار است بخشی از نیاز فعالان اقتصادی در بازارهای هدف را پوشش دهند. این مراکز توسط شرکت‌های خصوصی و مجموعه‌های توانمند مستقر در کشورهای مقصد ایجاد شده‌اند و به عنوان بازوی کمکی رایزنان فعالیت می‌کنند.

مراکز تجاری می‌توانند از طریق ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی کشور مقصد، بخشی از فرآیند شناسایی فرصت‌های تجاری، برقراری ارتباط میان شرکت‌ها و ارائه خدمات مورد نیاز صادرکنندگان را دنبال کنند. به این ترتیب، حضور ایران در بازارهای خارجی تنها به نمایندگی‌های دولتی محدود نمی‌شود و ظرفیت بخش خصوصی نیز در کنار شبکه رایزنان به کار گرفته خواهد شد.

شبکه رایزنان در خدمت توسعه صادرات

آنچه در رویکرد جدید به شبکه رایزنان بازرگانی برجسته شده، حرکت از یک مأموریت صرفاً ارتباطی به سمت فعالیت تخصصی و عملیاتی در بازارهای هدف است چراکه رایزن بازرگانی به‌عنوان نماینده اقتصادی ایران در کشور مقصد، وظیفه دارد با شناخت فضای کسب‌وکار، قوانین و نیازهای بازار، فرصت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری را شناسایی و اطلاعات لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

همچنین برقراری ارتباط میان شرکت‌های ایرانی و طرف‌های خارجی، پیگیری موانع تجاری و کمک به تسهیل و توسعه مبادلات اقتصادی از دیگر وظایف اصلی رایزن بازرگانی است.