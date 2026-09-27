ملایی: در شرایط جنگی باید با تبیین درست امید مردم را زنده نگه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون ارتباطات و امپر بین الملل کلانشهرها با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها اظهار کرد: حدود ۴۰ حدیث درباره عظمت شخصیت این بانوی بزرگ اسلام وجود دارد که بیانگر جایگاه ویژه ایشان و شهر کریمه اهل‌بیت(ع) است.



رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اهمیت اعتبار مجموعه‌های شهری افزود: در فرآیند اقناع‌سازی سه گام روانی وجود دارد که اعتمادسازی و آگاهی‌سازی مردم از جمله مراحل مهم آن به شمار می‌رود.



وی ادامه داد: برای تحقق این موضوع باید اعتبار مجموعه‌ها افزایش پیدا کند و مزایا و عملکرد آنها به شکل مناسب برای مردم بیان شود.



ملایی با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های مدیریت شهری بیان کرد: حدود ۳۸۰ وظیفه در دایره فعالیت‌های مدیریت شهری قرار دارد و با توجه به این گستردگی، باید اعتبارسازی و ارائه تصویری مثبت از عملکرد مجموعه‌ها مورد توجه قرار گیرد.



رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از عوامل اعتبارآفرینی، ارائه تصویر مثبت از عملکرد است، گفت: در شرایط بحران و جنگ نیز باید با ارائه تصویری مثبت از اقدامات انجام‌شده، امید مردم را زنده نگه داشت.



ملایی افزود: اعتمادسازی و آگاهی‌بخشی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که مجموعه‌ها بتوانند عملکرد خود را به شکل روشن و مناسب برای افکار عمومی تبیین کنند.



وی با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در این عرصه تصریح کرد: تبیین موضوعات و اطلاع‌رسانی درست اهمیت زیادی دارد و روابط عمومی‌ها باید در مسیر اعتبارآفرینی برای مجموعه‌های خود اقدام کنند.



رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در مقابل این رویکرد، دشمن به دنبال اعتبارزدایی است و تلاش می‌کند با تخریب و تحقیر، تصویر منفی از مجموعه‌ها و عملکردها ایجاد کند.



ملایی با اشاره به شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: قم سومین استان کشور بود که بیشترین حملات دشمن بر روی آن متمرکز شده بود و در چنین شرایطی حفظ امید مردم و ارائه تصویر درست از وضعیت اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی با انتقاد از برخی رویکردهای بین‌المللی نسبت به جنایت‌های جنگی گفت: ترامپ ۷ جنگ به راه انداخته است و در مواردی جای جلاد و شهید تغییر داده شده تا برای خود جایگاه و اعتبار ایجاد شود.



رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم افزود: جای تأسف است که جایزه صلح نوبل به افرادی داده می‌شود که بیشترین جنایت را علیه بشریت انجام داده‌اند.



ملایی تأکید کرد: در شرایط بحران و جنگ، ارائه تصویر مثبت از عملکردها و تبیین درست موضوعات می‌تواند در زنده نگه داشتن امید مردم نقش داشته باشد و روابط عمومی‌ها در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.