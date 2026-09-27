برگزاری چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی در سه زبان؛ توجه ویژه به نوقلمان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حیدری، رئیس مجمع شاعران اهلبیت(ع) و دبیر چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی، در نشست خبری این کنگره شعر با اشاره به برگزاری این رویداد با عنوان «۱۸ سال نوری» اظهار کرد: چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی در سه زبان فارسی، آذری و عربی برگزار میشود و این رویداد مهمترین برنامه سالانه مجمع شاعران اهلبیت(ع) به شمار میرود.
وی افزود: در ۱۳ دوره گذشته استقبال بسیار خوبی از کنگره صورت گرفته و شاعران مطرح کشور در آن حضور داشتهاند. امسال نیز اختتامیه بخش فارسی در شهرهای فعال در این حوزه برگزار خواهد شد و بخش ترکی در اردبیل و بخش عربی در استان خوزستان برگزار میشود.
حیدری ادامه داد: امسال تلاش کردهایم برنامه کنگره گستردهتر از سالهای گذشته برگزار شود. داوری آثار در دو مرحله انجام خواهد شد و برگزیدگان استانی نیز مورد تقدیر قرار میگیرند. همچنین در بخش ویژه شاعران نوقلم، افراد ۱۵ تا ۲۰ سال که آثار خود را ارسال کنند، مورد توجه و تجلیل قرار خواهند گرفت و در یک مجموعه آموزشی نیز قرار میگیرند.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به شاعران جوان گفت: ممکن است یک شاعر نوقلم در رقابت با شاعران باسابقه نتواند رتبه ملی کسب کند، اما تلاش ما این است که این افراد هم در جریان استانی و هم در سطح ملی مورد توجه قرار گیرند.
رئیس مجمع شاعران اهلبیت(ع) از همکاری انجمنهای ادبی سراسر کشور با این کنگره خبر داد و گفت: انجمنهای ادبی شهرها و استانهای مختلف را شناسایی کردهایم و با آنها ارتباط برقرار شده است. این انجمنها به عنوان بازوی اجرایی کنگره در شهرها و استانها فعالیت خواهند کرد و امیدواریم با کمک این عزیزان، جریان شعر فاطمی در نقاط مختلف کشور رونق بیشتری پیدا کند.
حیدری همچنین با اشاره به بخش ویژه چهاردهمین کنگره گفت: هر سال یک بخش ویژه در کنگره داریم و امسال این بخش به «شهید» اختصاص دارد که به عنوان یکی از پرچمداران جریان فاطمی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در اقامه عزای حضرت زهرا(س) و شکوه برگزاری این مراسم توجه ویژهای داشتند و از دهه ۷۰، جریان برگزاری گسترده مراسم دهه فاطمیه بیش از پیش فراگیر شد.
وی محور اصلی کنگره را مدح، مناقب و مراثی حضرت زهرا(س) عنوان کرد و افزود: اشعاری که طی سالهای گذشته در این کنگره تولید شده، در هیئتهای مذهبی مورد استفاده قرار گرفته و از سوی مداحان شناختهشده و نسل جوان مداحان نیز با استقبال مواجه شده است. تلاش ما این بوده که مجموعهای از اشعار سالم و صحیح در اختیار جامعه مداحی قرار گیرد.
دبیر کنگره شعر فاطمی با اشاره به انتشار آثار دورههای گذشته گفت: امیدواریم بتوانیم کتاب اشعار کنگره را منتشر کنیم. چند سالی است به دلیل محدودیتهای موجود موفق به چاپ این آثار نشدهایم و در صورت تأمین حمایتهای لازم، مجموعه اشعار چند سال اخیر نیز منتشر خواهد شد.
وی درباره زمان برگزاری اختتامیهها نیز گفت: اختتامیه کنگره پس از شهادت صدیقه طاهره(س) در سه بخش جداگانه برگزار خواهد شد و پیشبینی ما این است که بهویژه در بخش ویژه، شاهد افزایش تعداد شرکتکنندگان باشیم. در سالهای گذشته حضور حدود ۶۰۰ شاعر در کنگره را تجربه کردهایم و این میزان مشارکت و تعداد آثار ارسالی، ظرفیت قابل توجهی را نشان میدهد.
حیدری همچنین با اشاره به برنامههای پیشروی مجمع شاعران اهلبیت(ع) اظهار کرد: چهارشنبه و پنجشنبه در استان خوزستان حضور خواهیم داشت. همچنین اختتامیه شعر «شجره طیبه» در محل شهادت شهید تنگسیری در بندرعباس برگزار میشود و شاعران به شعرخوانی خواهند پرداخت. شب جمعه نیز اختتامیه شعر شهدای «شجره طیبه» در گلزار شهدای میناب برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در کنار این کنگره، اتفاق ارزشمندی در جهرم رقم خورد و برای شهدای میناب، از شهدای کودک گرفته تا معلمان شهید، تحقیق و ا3صطلاعات جمعآوری شد و شاعران برای هر شهید شعرهایی در قالب دوبیتی یا رباعی سرودند. ما نیز از این اقدام استقبال کردیم و این آثار در قالب کتابی با عنوان «مداد و موشک» منتشر خواهد شد.
ظرفیت شعر فاطمی برای برگزاری در سطح فراملی وجود دارد
حجتالاسلام شیخ محسن حنیفی، دبیر علمی چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی، نیز با اشاره به ظرفیتهای گسترده شعر فاطمی اظهار کرد: ظرفیت شعر فاطمی بسیار زیاد است و اگر زمینه و فضای لازم فراهم شود، میتوان این کنگ۱نره را در سطح فراملی نیز برگزار کرد.
وی افزود: در کنگره شعر «شجره طیبه» که چندی پیش برگزار شد، شاعرانی از کشورهای مصر، فلسطین، عراق و برخی دیگر از کشورها حضور داشتند و این تجربه نشان داد که امکان شکلگیری یک جریان بینالمللی در حوزه شعر آیینی وجود دارد.
حنیفی ادامه داد: میتوان جریان شعر اردو را نیز به کنگره شعر فاطمی اضافه کرد، اما تحقق این هدف نیازمند تأمین منابع و حمایت اقتصادی است. در صورت افزایش بودجه، امکان توسعه کنگره و حضور شاعران کشورهای دیگر نیز فراهم خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی، محور اصلی آثار، مدح، مناقب و مراثی حضرت زهرا(س) است و آثار در سه زبان فارسی، آذری و عربی دریافت و داوری خواهند شد.
جوایز برگزیدگان این دوره برای نفر اول ۲۵ میلیون تومان، نفر دوم ۱۸ میلیون تومان و نفر سوم ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است و برگزیدگان علاوه بر جایزه نقدی، لوح تقدیر و تندیس کنگره را دریافت خواهند کرد.
نظر شما