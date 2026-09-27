به گزارش خبرنگار مهر، مجید زمانی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری گلستان با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای کنگره ۴ هزار شهید گلستان اظهار کرد: در روزهای منتهی به برگزاری کنگره، برنامههای متنوعی در استان برگزار میشود که از جمله آنها میتوان به پنج شب اجرای برنامه «سمفونی ایثار» اشاره کرد که دو شب آن در گنبدکاووس و سه شب در گرگان برگزار خواهد شد.
وی افزود: پنج یادواره پیشاجلاسیه نیز با محوریت دانشآموزان و فرهنگیان، هنرمندان، دانشگاهیان، طلاب و روحانیون و جامعه کارگری در حال برگزاری است و یادوارههای شهدا نیز در نقاط مختلف استان دنبال میشود.
معاون اجرایی سپاه نینوا ادامه داد: در کنار این برنامهها، نمایشگاه جانبی کنگره با محوریت هنرهای تجسمی برپا خواهد شد که در آن تلاش شده بخشی از تاریخ استان گلستان با استفاده از اسناد و آثار جمعآوریشده به نمایش گذاشته شود.
زمانی با قدردانی از همراهی مجموعههای مختلف با دبیرخانه دائمی کنگره شهدا گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار سند و اثر جمعآوری شده که بخش قابل توجهی از آنها در سایت کنگره ۴ هزار شهید بارگذاری شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای هنری و فناوریهای نوین افزود: بهروزرسانی تصاویر ۴۳۱ شهید در دستور کار قرار گرفته و این تصاویر در قالب تابلوفرش تهیه و به خانوادههای معظم شهدا تقدیم خواهد شد. همچنین تهیه تابلوفرش برای جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر نیز در حال انجام است.
معاون اجرایی سپاه نینوا همچنین از تولید آثار هنری با استفاده از ظرفیتهای بومی استان خبر داد و گفت: تلاش شده در اجرای برنامههای کنگره تا حد امکان از ظرفیت هنرمندان و توانمندیهای داخل استان استفاده شود.
زمانی با تأکید بر ضرورت فضاسازی متناسب با کنگره در سراسر استان اظهار کرد: تحقق کامل این برنامهها نیازمند همراهی و پشتیبانی همه دستگاههاست و انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران در حوزه مسئولیت خود برای ایجاد فضای شهدایی و برگزاری برنامهها همکاری کنند.
وی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا خاطرنشان کرد: حفظ یاد و خاطره شهدا یک وظیفه عمومی است و باید تلاش کنیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و بهویژه برای نسل جوان تداوم پیدا کند.
معاون اجرایی سپاه نینوا گلستان با تأکید بر نقش ایمان، معنویت و وحدت در عبور از شرایط دشوار گفت: کنگره ۴ هزار شهید گلستان فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت انسجام اجتماعی است و باید از این ظرفیت برای انتقال پیام شهدا به نسلهای آینده استفاده کرد.
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