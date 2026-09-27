هشدار رگبار و رعدوبرق در کهگیلویه و بویراحمد تا جمعه

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی فعالیت این سامانه از بعدازظهر یکشنبه پنجم مهرماه آغاز شده و تا بعدازظهر جمعه دهم مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: این شرایط جوی به‌صورت نقطه‌ای و پراکنده در یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سی‌سخت، لنده، لیشتر، بهمئی، لیکک و مارگون پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر، وقوع صاعقه و تگرگ و آسیب به نهال‌ها و درختان آسیب‌پذیر وجود دارد.

کرمی توصیه کرد شهروندان از توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و کشاورزان و دامداران هنگام وقوع رعدوبرق و تگرگ در مکان‌های ایمن قرار گیرند.

وی همچنین بر خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع، رعایت اصول ایمنی و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی تأکید کرد.