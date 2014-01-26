نسخه نهایی «دو ساعت بعد، مهرآباد» تحویل جشنواره فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه نهایی فیلم سینمایی «دو ساعت بعد، مهرآباد» به کارگردانی علیرضا فرید و تهیه‌کنندگی محمد احمدی طی چند روز گذشته تحویل دبیرخانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر شد.

مراحل پایانی فنی این فیلم سینمایی در استودیو روشنا انجام شده است.

«دو ساعت بعد، مهرآباد» اولین فیلم بلند سینمایی علیرضا فرید است که در بخش نوعی تجربه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش در می آید. این فیلم روایت تازه ای دارد و بازیگران آن نیز بازیهای متفاوتی ارائه کرده اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دو ساعت بعد، مهرآباد، عاشقانه ایست بی عاشق و حالا معشوق که همسرش را در سقوط هواپیما از دست داده از پس انزوائی خودخواسته با پرسشی عمیق روبروست که برای یافتن پاسخ می بایست سفری طولانی و پُرمعنا را در پیش گیرد. نشانه ها حکایتی دوگانه برایش فراهم می سازد که...

این فیلم در تهران، قشم، مسیر ریلی تهران ـ بندرعباس فیلمبرداری شده است .

فیلمبرداری فیلم سینمایی «دو ساعت بعد، مهرآباد»" به نویسندگی و کارگردانی علیرضا فرید از روز بیستم تیر ماه در جزیره قشم آغاز شد و پس از سی روز در تهران به اتمام رسید.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا فرید، مدیر فیلمبرداری و تهیه کننده: محمد احمدی، فیلمبردار: محمد ابراهیمیان، تدوین: مستانه مهاجر، صدابردار: مهران ملکوتی، صداگذار: حسین ابوالصدق، طراح گریم: محمد رضا قومی، طراح صحنه و لباس: نسیم سیگارودی، جانشین تولید: حسین فیض آبادی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: امین قوامی، مدیر تدارکات: یوسف آقایی، عکاس: امید صالحی، احمد بازماندگان، دستیار طراح صحنه: مرتضی شریف پناهی، منشی صحنه: شیدا یوسفی.

بازیگران: اندیشه فولادوند، پژمان بازغی، حدیثه تهرانی، محسن حسینی، رابعه مدنی، کیومرث غفاری، نگار حسن زاده، انسیه کمالیان، آیسان کاظمی.

این فیلم محصول موسسه سینمایی کویر است و به مدیریت فیلمبرداری و تهیه‌کنندگی محمد احمدی با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم تولید شده است .

علیرضا فرید پیش از این 20 سال سابقه کارگردانی و ساخت آثار مستند در قالب مجموعه و فیلم های بلند داشته است.