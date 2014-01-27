آمریکا تحریم پتروشیمی ایران را لغو کرد/ خروج 14 غول پتروشیمی از لیست سیاه

به گزارش خبرنگار مهر، در طول دو سال گذشته تاکنون نام برخی از شرکت‌های بزرگ تروشیمی ایران همچون شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند، تبریز، جم، قائد بصیر، آریا ساسول و ‌متانول مرجان در لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بود.



از این رو همزمان با اجرای اولین گام توافق ایران و گروه 5+ 1 و تعلیق برخی از محدودیت‌ها و تحریم‌های صنعت پتروشیمی همچون آزادسازی کامل صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به زودی نام 14 شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را از لیست تحریم‌ها خارج می‌کند.



در همین حال شرکت پتروشیمی جم روز گذشته 6 بهمن ماه اعلام کرد: با لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی نام این غول پلیمری ایران هم از لیست OFAC حذف شده است.



از ابتدای بهمن ماه سالجاری و پس از توافق ایران و گروه 5+1 برخی از تحریم‌های پوشش‌های بیمه‌ای محموله‌های صادراتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران، همچنین صادرات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا آزاد شده است.



ایران تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی به طور متوسط سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی را به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا صادر می‌کرد.



با افزایش تحریم‌ها و توقف صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هم اکنون محصولات پتروشیمیایی به کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی کشورهای منطقه آمریکای جنوبی صادر می شود.



در این بین احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی روز گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی شرکت‌های مختلف جهان از جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران صف کشیده اند، گفت: اجرای توافق ژنو تاثیری بر روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران نخواهد گذاشت.



شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اخیرا اعلام کرده است: ایران تا پیش از افزایش تحریم‌ها سالانه 500 هزار تن متانول به اروپا صادر می‌کرد که هم اکنون بخش عمده این محصولات پتروشیمی در بازارهای هند و چین عرضه می‌شود.