  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ؛

برنامه هفته بیست و هفتم لیگ برتر اعلام شد/ استقلال اول اسفند در انزلی

برنامه هفته بیست و هفتم لیگ برتر اعلام شد/ استقلال اول اسفند در انزلی

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال، برنامه هفته بیست و هفتم لیگ برتر را درحالی اعلام کرد که استقلال روز اول اسفندماه به انزلی می‌رود و تیم پرسپولیس در آخرین بازی این هفته در روز دوم اسفندماه میزبان صبای قم است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال، برنامه هفته بیست و هفتم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد، مسابقاتی که از 27 بهمن‌ماه شروع و تا روز جمعه دوم اسفندماه که پرسپولیس با صبای قم در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند، به طول می‌انجامد.

برنامه دیدارهای این هفته به شرح زیر است:
یکشنبه - 27/11/92
* استقلال صنعتی خوزستان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
* سایپا البرز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* ذوب‌آهن اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر

پنجشنبه - 01/12/92
* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
* تراکتورسازی تبریز - راه‌آهن سورینت، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* نفت تهران - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* ملوان بندرانزلی - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی

جمعه - 20/12/92
* پرسپولیس - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

 

کد مطلب 2221753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها