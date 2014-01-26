برنامه هفته بیست و هفتم لیگ برتر اعلام شد/ استقلال اول اسفند در انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال، برنامه هفته بیست و هفتم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد، مسابقاتی که از 27 بهمن‌ماه شروع و تا روز جمعه دوم اسفندماه که پرسپولیس با صبای قم در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند، به طول می‌انجامد.

برنامه دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

یکشنبه - 27/11/92

* استقلال صنعتی خوزستان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

* سایپا البرز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* ذوب‌آهن اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر

پنجشنبه - 01/12/92

* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* تراکتورسازی تبریز - راه‌آهن سورینت، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* نفت تهران - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* ملوان بندرانزلی - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی

جمعه - 20/12/92

* پرسپولیس - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران