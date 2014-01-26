برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی در دهه فجراعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی ضمن گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گلباران، عطر افشانی و تعویض پرچم قبور شهدا، خاطره گویی در مدارس، کاشت نهال به نام شهدا در شهرستان های شازند و آشتیان، برگزاری جشن 12 بهمن و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را از جمله برنامه های این اداره کل در ایام مبارک دهه فجر عنوان کرد.

حجت الاسلام حسن هنرمند همچنین از اجرای طرح سپاس در این ایام خبر داد و افزود: در این طرح ضمن دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران از مجاهدت ها و ایثارگری های آنان تقدیر می شود.

وی با بیان اینکه طبق قوانین کشور تمامی دستگاه های اجرایی موظف به جذب 25 درصدی ایثارگران هستند اظهار داشت: در سال جاری با پیگیری استانداری و مسئولان اجرایی این امر محقق شده است و حدود 570 ایثارگر در سیستم های اداری و شرکتها مشغول به کار هستند.

گفتنی است، در استان مرکزی 5 هزار و 500 شهید، 14 هزار جانباز و 800 آزاده وجود دارد.