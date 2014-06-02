جانبازان، آلبومی از خاطرات سرخ دفاع مقدس/ حضور14 هزار جانباز در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارم شعبان سال 26 هجری قمری روزی بزرگ است ، ام البنین(س) امروز نوزاد پسری را به دنیا خواهد آورد که نامش آوازه ای به بلندای تاریخ خواهد داشت، پسری که درس ایستادگی و جان دادن برای عقیده را به همه آموخت. عباس (ع) مردی که نه تنها متعلق به مسلمین که به همه جهانیان تعلق دارد.

عباس بن علی برادر حسینی است که ایستاد تا اسلام زنده بماند، برادری است که از چشم، پا و دست خود برای دفاع از اسلام و خداوند دریغ نکرد.

سال ها پیش در سرزمینی بنام کربلا حسین (ع) بود و برادری بنام عباس (ع). عباس (ع) بود و داغِ لب های تشنه و امروز نام حسین با نام عباس عجین است و عباس یعنی جانباز ، یعنی برادر، یعنی عشق.

و اما به فاصله هزار سال بعد مردانی پا بر عرصه خاکی گذاشتند که ماهِ بنی هاشم را الگوی و اسوه خود قرار دادند، مردانی که برای دفاع از جان و ناموس و وطنشان در برابر متجاوز از همه چیز خود گذشتند و نام و یاد عباس را دوباره زنده کردند.

روزی که در آن خاطرات خفته دفاع مقدس دوباره زنده می شود

تولد عباس بن علی (ع)، روز جانباز نام گرفته است، روزی که در آن خاطرات خفته دفاع مقدس دوباره زنده می شود و بی شک جانباز، آلبوم تماشایی خاطرات سرخی است که از دلاورمردی های عباس گونه های وطن، به جا مانده است.

هرچند در هیاهوی دنیای پرزرق و برق امروز، بسیاری از ما فراموش کرده ایم که چه کسانی از آسایش و سلامت خود گذشتند تا امروز در آرامش زندگی کنیم.

فراموش کرده ایم که چه مردان و زنانی برای همیشه محتاج کپسول اکسیژن شدند تا ما در زیر سقفی امن، راحت تر نفس بکشیم. حتما بعضی از آن ها را بر روی ویلچر دیده ایم و به راحتی فراموش کرده ایم که در کنارمان بزرگانی زندگی می کنند که جانبازی را به جان خریدند و از همه بی ملاحظه گی های ما و مسئولان دم نزدند.

پس بی دلیل نیست که نامشان جانباز است، زیرا جانباز یعنی درد، رنج، یعنی گلایه نکردن و صبوری پیشه کردن.

جانبازان، یادگاران روزهای عشق و حماسه اند

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی در گفتگو با مهر گفت: جانبازان، یادگاران روزهای عشق و حماسه اند و تقارن بزرگداشت آنها با ولادت جانباز بزرگ اسلام حضرت ابوالفضل (ع) تقارن مناسبی است.

حجت الاسلام حسن هنرمند با بیان اینکه ایثار، جانبازی و شهادت، امروز دیگر کمتر در فرهنگ واژگانی ما بکار می رود، افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از اولویت های برنامه بنیاد شهید است.

تقدیم 14 هزار جانباز استان مرکزی به دفاع مقدس

وی با تاکید بر اینکه جانبازان الگوی مقاومت و شجاعت هستند، اظهار کرد: استان مرکزی در دوران دفاع مقدس نزدیک به 14 هزار جانباز تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

حجت الاسلام هنرمند ادامه داد: 13 هزار و 835 جانباز در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد هشت هزار و 489 تَن دارای جانبازی بین 0 تا 24 درصد هستند.

وی افزود: چهار هزار و 36 جانباز استان دارای درصد بین 25 تا 39، 623 جانباز 40 تا 49 درصدی و 502 جانباز بین 50 تا 69 درصد هستند.

مدیرکل بنیاد شهید استان مرکزی گفت: تعداد جانبازان 70 درصد استان نیز 185 تَن است.

وی بیان کرد: تمامی این بزرگواران بعنوان سربازان پرچمدار بزرگ اسلام عباس هستند و تسهیل امور زندگی و ترویج فرهنگ احترام و تکریم آنها از وظایف بنیاد شهید است.

حجت الاسلام هنرمند تاکید کرد: در دورانی که دیگر جنگ نرم جای جنگ سخت افزاری را گرفته باید متوجه بود که گسترش و تبیین فرهنگ های اصیل اسلامی چون شهادت و جانبازی بسیار مهم است.

جانبازان انقلاب اسلامی رهبران نهضت بزرگ مقاومت

رئیس اداره بنیاد شهید شهرستان اراک نیز در گفتگو با مهر گفت: جانبازان انقلاب اسلامی رهبران نهضت بزرگ مقاومت و ایستادگی بودند و هستند.

مرتضی انصاری فر افزود: جانبازی و جان بر کفی یادگاری است از رشادت های حضرت ابوالفضل (ع) و او بزرگترین جانباز جهان است.

وی با بیان اینکه تربیت علی وار حضرت عباس(ع)، روحی بزرگ در وی متبلور کرده بود، ادامه داد: فتوت، مردانگی، وفاداری و عشق به خانواده همه و همه صفاتی است که از این بزرگ مرد نسل به نسل به یادگار ماند و روزی در دفاع مقدس نمونه ای برای مردان ایثارگر ایران شد.

انصاری فر با اشاره به اینکه نزدیک به هفت هزار جانباز در شهرستان اراک وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد چهار هزار و 215 جانباز دارای درصد زیر 25 درصد و بقیه بالاتر هستند.

وی ادامه داد: در شهرستان اراک یک هزار و 984 جانباز 25 تا 39 درصدی، 314 جانباز 40 تا 49 درصدی ، 50 جانباز 50 تا 69 درصدی و 103 جانباز 70 درصد وجود دارد.

گذشتن از جان، مال و آسایش روحیه بزرگ می خواهد

انصاری فر جانبازان را سفیران نور دانست و افزود: گذشتن از جان، مال و آسایش روحیه بزرگ می خواهد که در دوران دفاع مقدس در میان جوانان و نوجوانان ایرانی بسیار بالا بود.

وی گفت: هم اکنون وظیفه ماست بعنوان متولی امور ایثارگران علاوه بر ایجاد بسترهای رفاهی و امکانات برای خانواده های شهدا و جانبازان، در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین ارزش هایی چون جانبازی و از خودگذشتگی تلاش کنیم.

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گزارش: سمیه انصاری فر