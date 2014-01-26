نجات معجزه آسای دختر 4 ساله در خرابه ها/ 14 کیلومتر پیاده روی شبانه در بیابان مملو از کفتار و گراز

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات آخر هفته گذشته یک خانواده از اهالی بخش هور در شهرستان فاریاب در جنوب استان کرمان بر اثر بی احتیاطی دختر بچه چهار ساله خود را گم کردند در ساعات ابتدایی این خانواده و مردم روستا به جستجوی کودک پرداختند و با گذشتن چندین ساعت از گم شدن دختر بچه و نا امید شدن از یافتن کودک مراتب را به هلال احمر شهرستان کهنوج و دستگاههای مربوطه اطلاع دادند.

اما با وجود همکاری نیروهای مردمی و امدادگران و نیروی انتظامی اثری از کودک یافت نشد، عملیات نجات کودک در طول شب نیز ادامه یافت و امدادگران روستاها و مناطقی را که امکان وجود کودک در آنها بود مورد بررسی قرار گرفت.

با این وجود همچنان در طول شب نیز اثری از این دختر بچه یافت نشد، از سوی دیگر دختربچه که پس از سهل انگاری والدینش در دشتهای غیر مسکونی تنها مانده بود و خود را تنها در بیابان می دید در بیابان شروع به جستجوی پدر و مادرش می کند.

14 کیلومتر پیاده روی در بیابانی مملو از حیوانات وحشی

کودک در نهایت در کمال تعجب در تاریکی شب 14 کیلومتر را در بیابان طی می کند و سرانجام به دلیل خستگی فراوان و درحالیکه هیچ گونه آب و خوراکی نیز به همراه نداشته است در خرابه به استراحت می پردازند.

این درحالی است که بیابانهای اطراف بخش هور در شهرستان فاریاب یکی از مناطق محل زیست گراز های وحشی، گرگ و سگهای ولگرد و کفتار است.

پس از گذشت نیمه شب امدادگران که دایره تجسس خود را گسترده تر کرده بودند متوجه تجمع سگهای ولگرد و زوزه آنها برای جلب توجه می شوند.

پس از اینکه امدادگران به خرابه های نزدیک یکی از روستای مجاور نزدیک می شوند متوجه حضور کودک در خرابه ها می شوند که از خستگی به حالت نیمه بی هوش در آمده است.

حیوانات با سر و صدا دادن مردم را متوجه کودک کردند

نکته جالب توجه اینکه حیوانات هیچ گونه تلاشی برای صدمه زدن به کودک نکرده بودند و در مقابل با رفتار خود سعی کرده اند امدادگران را از محل حضور کودک گم شده آگاه کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کهنوج در گفتگو با مهر در خصوص عملیات امداد برای نجات این کودک می گوید: خبر گم شدن این کودک به اطلاع هلال احمر رسید و در همان ساعات ابتدایی اکیپی متشکل از امدادگران هلال احمر برای پیدا کردن این دختر بچه تشکیل شد.

صدیقه سالارکیا ادامه داد: در ابتدا مناطق اطراف محل گم شدن کودک جستجو و احتمالات مختلف در دستور کار قرار گرفت اما شواهدی دال بر بروز حادثه برای کودک یافت نشد و در مراحل بعد گستره جغرافیایی محل جستجو افزایش یافت.

وی گفت: کودک پس از غفلت والدین گم شده بود و این احتمال می رفت که دختر بچه برای پیدا کردن والدین اقدام به جستجو کرده باشد اما به دلیل عدم آشنایی کودک با بخش هور و محل گم شدنش الگوی مشخصی برای حرکت مسیر کودک متصور نبود.

کودک کیلومترها راه را در شب طی می کند و به خرابه می رسد

سالارکیا افزود: اکیپ جستجو شامل پنج نفر از پرسنل و امدادگران هلال احمر بودند که با آغاز شب و تاریکی هوا نیز عملیات جستجو را دنبال کردند و درنهایت 14 کیلومتر دور تر از محل گم شدن کودک در یک مخروبه در زندگی روستای مجاور دختر بچه را در حالی که از تشنگی و گرسنگی دچار ضعف شده بود را پیدا کردند.

وی نحوه پیدا کردن کودک را بسیار عجیب و از الطاف خداوند نسبت به این کودک اعلام کرد و گفت: مردم این منطقه پس از گذشت یک روز از گم شدن کودک متوجه حضور سگهای ولگرد در اطراف این مخروبه می شوند و پس از حضور امدادگران و مردم در اطراف مخروبه کودک پیدا می شود.

وی گفت: حیوانات صدمه ای به کودک نرسانده بودند و با ایجاد سر و صدا مردم را متوجه حضور کودک نیمه بی هوش کرده بودند.

وی از مردم خواست در صورت حضور در طبیعت و دشتهای استان به شدت مراقب کودکان و افراد سالمند باشند.

هم اکنون حال عمومی کودک پس از مراقبتهای اولیه پزشکی مطلوب گزارش شده است.