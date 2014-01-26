به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان از ساعت 14:30 امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند.

* آندرانیک تیموریان و سینا عشوری دو بازیکن استقلال که هفته گذشته در جریان دیدار تیم هایشان در جام حذفی با یکدیگر برخورد فیزیکی پیدا کرده بودند امروز به یکدیگر بی محلی کردند و برخورد سردی با هم داشتند.

* کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به همراه امید نمازی مربی تیم ملی برای تماشای این بازی در ورزشگاه آزادی حضور دارند. همچنین انگین فیرات سرمربی سایپا هم برای تماشای بازی به ورزشگاه آزادی آمده است.

* آندرانیک تیموریان، خسرو حیدی و محمد قاضی سه بایکن استقلال پیش از شروع مسابقه به سمت نیمکت تیم ذوب آهن رفتند و نکته جالب توجه اینکه هیچ کدام از بازیکنان ذوب آهن قبل از بازی به سمت امیر قلعه نویی و مربیان استقلال نرفتند.

* قبل از آغاز بازی یاد و خاطره شهدای کربلای پنج گرامی داشته شد.

* استقبال سرد تماشاگران از بازی های لیگ در این مسابقه هم ادامه دارد و برای تماشای دیدار استقلال و ذوب آهن کمتر از 200 تماشاگر به ورزشگاه آمده است.