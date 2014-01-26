به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با برگزاری پنج دیدار همزمان ادامه یافت. در یکی از این بازی‌ها که از ساعت 14:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان به تساوی یک بر یک رضایت دادند. محسن بیاتی‌نیا در دقیقه 24 برای ذوب‌آهن گلزنی کرد و جی لوید ساموئل هم در دقیقه 85 برای استقلال گل زد.



دو تیم بازی را محتاط و آرام شروع کردند با این حال ذوب‌آهن توپ را بهتر به گردش در آورد و به گل هم رسید. در 20 دقیقه ابتدایی شاید مهمترین اتفاق مصدومیت خسرو حیدری بود که جای خود را به اولادی داد. پس از آن دو تیم اندکی بر سرعت بازی افزودند و شرایط کمی تغییر کرد.



ذوب‌آهن که با انگیزه‌تر به نظر می رسید در دقیقه 24 به گل رسید. امیرحسین صادقی در پشت محوطه جریمه استقلال نتوانست روی سر بازیکن حریف ضربه اول را بزند تا توپ به محسن بیاتی‌نیا برسد و او هم با یک ضربه دقیق به زاویه مخالف، دروازه رحمتی را باز کند.



ذوب‌آهن در دقیقه 30 می توانست به گل دوم هم برسد ولی حرکت عرضی حدادی‌فر و شوت زمینی او به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت. پس از آن هم ذوبی‌ها بهتر از استقلال کار کردند و توپ و میدان را در اختیار داشتند.



ذوبی‌ها در دقیقه 45 بهنرین فرصت را برای زدن گل دوم از دست دادند. محسن بیاتی‌نیا پاس عرضی را پشت شش قدم حریف به بالای دروازه زد تا نیمه نخست با همان تک گل از به سود ذوب‌آهن خاتمه یابد. استقلال در وقت اول حتی یک حمله را هم روی دروازه حریف ایجاد نکرد.

با شروع نیمه دوم ذوب‌آهن بر خلاف انتظار عقب نکشید و همچنان بازی رو به جلوی خود را ادامه داد. در دقیقه 50 بازی اشتباه مدافعان استقلال فرار میلاد غریبی را به دنبال داشت ولی ضربه او از زاویه بسته را رحمتی از آن خود کرد.

استقلالی‌ها در دقیقه 55 به خاطر خطایی که ذوبی‌ها روی اولادی مرتکب شدند در کناره‌های زمین صاحب یک ضربه کاشته شدند ولی از این موقعیت استفاده نکردند. دومین بخت خوب استقلال در این نیمه را صادقی هدر داد. مدافع پیش تاخته آبی‌ها در دقیقه 63 پاس عرضی را به بالای دروازه حریف زد. ذوب‌آهن در دقیقه 72 با فرار میلاد غریبی صاحب یک ضد حمله شد که پاس به بیرون او را اکبر ایمانی به راحتی از دست داد.

استقلال که با وجود تلاش بیشتر در دقایق پایانی زور گلزنی به تیم اصفهانی را نداشت و یکی از ضعیف ترین بازیهای فصل را به نمایش گذاشته بود در دقیقه 84 روی شوت قاضی شانس خود را امتحان کرد که میاتوویچ آن را دفع کرد. یک دقیقه بعد ضربه سر تماشایی عمران زاده را میاتوویچ به کرنر فرستاد.

استقلال سرانجام در دقیقه 86 به گل مساوی رسید و با دیگر با یک ضربه سر. ضربه کرنر آندو را در شلوغی دروازه حریف ساموئل به گل تبدیل کرد تا شاگردان قلعه‌نویی از یک باخت خانگی فرار کنند.

آبی های پایتخت با این تساوی خانگی 46 امتیازی شدند و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد خوزستان صدرنشین شدند.