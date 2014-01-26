پایان یک رابطه غیر قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، "والری تریوایلر" با اعلام پایان رابطه خود با "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه، رسما کاخ الیزه را ترک کرد.

زندگی نامشروع اولاند با تریوایلر سبب انتقادات گسترده ای از الیزه در سال های گذشته شده بود. والری هم اکنون 48 ساله است و پیش از این دوبار ازدواج کرده است. والری ماسونو (به فرانسوی:Valérie Massonneau) که بعد از ازدواج دومش با نام خانوادگی تریروایلر (Trierweiler) شناخته می ‌شود از خبرنگاران سیاسی فرانسوی است که در ۱۶ فوریه ۱۹۶۵ در آنژو فرانسه متولد شده و از سال ۲۰۰۵ با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که در تاریخ ۶ مه ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری رسید زندگی می ‌کردند.

گفته می شود افشای رابطه غیر اخلاقی اولاند با "جولی گایت" از بازیگران فیلم های کمدی، موجب شده تا والری به رابطه خود با اولاند پایان دهد. این رابطه توسط مجله کلوزر افشا شده بود. این مجله با انتشار تصاویری مروبط به یک آپارتمان در پاریس از رفت و آمد "رئیس جمهور فرانسه، و هنرپیشه ای به نام "جولی گایت" به این آپارتمان خبر داده و مدعی وجود رابطه میان آن دو شده بود.

گایت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2012، در کمپین اولاند حضور داشته و برای پیروزی او تبلیغ می کرده است.