دستگیری 14 تروریست در تکریت و موصل / عملیات ارتش عراق علیه القاعده ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدی پرس، یک منبع در پلیس استان صلاح الدین امروز یکشنبه گفت نیروهای امنیتی، هفت عضو القاعده را طی یک عملیات امنیتی در شرق تکریت دستگیر کردند که یکی از افراد دستگیر شده، پیشتر از زندان ابوغریب گریخته بود.

این منبع اعلام کرد این عملیات با استناد به اطلاعات دقیق انجام شد و تروریستهای دستگیر شده برای بازجویی به یک مرکز امنیتی منتقل شدند.

استان صلاح الدین همچنین امروز شاهد دستگیری پنج نفر از همدستان نمیر الخشمانی از سرکردگان شبکه تروریستی القاعده بود که در درگیری با نیروهای امنیتی در روز جمعه گذشته به هلاکت رسیده بود.

نیروهای امنیتی همچنین یک فرد مسلح را که در حال تلاش برای کارگذاشتن بمب در کنار جاده ای در مرکز شهرستان بیجی بود، دستگیر کردند.

خبر دیگر اینکه یک منبع در وزارت کشور عراق امروز یکشنبه اعلام کرد یک افسر سابق ارتش به همراه همسرش در حمله افراد مسلح ناشناس به منزل آنها در شمال بغداد به قتل رسیدند.

پایگاه الفرات هم از دستگیری هفت تروریست در جنوب موصل واقع در استان نینوی خبر داد.

یک منبع امنیتی در استان نینوی اعلام کرد در عملیات پیشگیرانه علیه مخفیگاههای تروریستها، هفت تروریسم در روستای البوسیف در جنوب شهر موصل دستگیر شدند.

این در حالی است که عملیات ارتش و عشایر علیه تروریستهای تکفیری در استان الانبار برای پاکسازی شهر فلوجه و دیگر مناطقی که در اشغال تروریستهاست، ادامه دارد و شماری از آنها در این عملیات به هلاکت رسیدند.