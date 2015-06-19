هلاکت بیش از ۱۰۰ عضو داعش در سه استان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ۱۲۴ عضو گروه تروریستی داعش در عملیات های ارتش در سه استان به هلاکت رسیدند.

بر اساس بیانیه صادر شده توسط این وزارتخانه، این افراد در استان های کرکوک، صلاح الدین و الانبار عراق به هلاکت رسیدند.

به گفته شاهدان عینی، ارتش عراق در جریان این سلسله عملیات ها هشت خودرو متعلق به گروه تروریستی داعش را شناسایی و منهدم کرد.

گفتنی است، عملیات پاکسازی شهر الرمادی در استان الانبار از تروریست های داعش همچنان ادامه دارد.