به گزارش خبرنگار مهر، رهام سالک ظهر یکشنبه در نشست خبری کنگره پیشگیری از سرطان در مشهد اظهار کرد: سرطان معده در خراسان رضوی آمار بالایی به خود اختصاص داده است که باید به صورت جدی به این امر توجه شود.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: وضعیت تغذیه در افراد مختلف که مبتلا به این نوع سرطان شده اند علت شایع این نوع سرطان محسوب می شود.

سالک گفت: آمار سرطان در استان بالغ بر 5 هزار مورد است که در سال‌های‌ گذشته خراسان، گلستان و مازندران بالاترین آمار سرطان مری را به خود اختصاص داده‌اند.

وی بیان کرد: سرطان معده نیز در استان‌های گلستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی و سرطان ریه در شمال و غرب کشور، استان آذربایجان و سرطان مثانه در استان‌های جنوبی مانند خوزستان شایع‌تر است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: سرطان‌های دستگاه گوارش و سرطان پستان معضل اصلی در کشور هستند.

سالک گفت: سرطان روده بزرگ در ایران و خصوصا خراسان آمار بالایی دارد و سرطان مثانه به عنوان چهارمین سرطان در کشور به شمار می‌آید.

وی بیان کرد: آمار بالای سرطان معده در خراسان رضوی زنگ خطری است چرا که علت اصلی این سرطان در کل دنیا وضعیت تغذیه افراد اعلام شده است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شایع‌ترین سرطان در ایران سرطان معده است و سرطان پروستات جزو 10 سرطان شایع در ایران محسوب می‌شود.

سالک افزود: برگزاری کنگره پیشگیری از سرطان تأثیر خوبی در رابطه با باورهای غلط مردم نسبت به سرطان خواهد داشت.

سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است

در ادامه این نشست فاطمه ورشویی تبریزی، مدیر مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا(ع) نیز اظهار کرد: ظرف 20 سال آینده آمار سرطان در جامعه 2 برابر آمار کنونی افزایش خواهد داشت.

مدیر مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا (ع) گفت: برگزاری این همایش می‌تواند ایجاد تلنگری میان مردم و مسئولان متولی سلامت در کشور باشد.

ورشویی افزود: راهکارهایی ساده می‌تواند از هزینه‌های فراوان درمان سرطان با پیشگیری از این بیماری جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: برگزاری این همایش به آگاهی‌دادن به عموم مردم در رابطه با سرطان، از بین بردن ترس مردم از سرطان، راهکارهای کاهش و پیشگیری از سرطان، غربالگری، چالش‌ها و ایجاد سرطان به تبادل نظر خواهد پرداخت.

مدیر مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا(ع) اظهار کرد: انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد نخستین و مهم‌ترین انجمن در این رابطه در خراسان رضوی است.

ورشویی افزود: بیماری سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است و نیاز به فرهنگ‌سازی در راستای پیشگیری و درمان به موقع این بیماری به شدت احساس می شود.

وی گفت: باید برای این حرکت بزرگ به مشارکت همگانی آحاد جامعه اعم از فرهنگیان، دانشجویان، اساتید، صاحبان رسانه، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای مردمی بوده تا این زنگ هشدار برای همگان هر چه بیشتر به صدا درآید.

مدیر مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا (ع) اظهار کرد: در این جهت انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد در نظر دارد برنامه‌هایی در هفته جهانی سرطان از 8 تا 15 بهمن‌ماه به اجرا برساند.

ورشویی افزود: در این راستا با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شهرداری مشهد، صدا و سیمای خراسان رضوی، ارشاد مشهد، آموزش و پرورش، استاندارد، محیط زیست، سازمان ورزش و جوانان همایش "سرطان قابل پیشگیری است" 9 بهمن برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این همایش ارتقای سطح سلامت جامعه، پیشگیری از سرطان و به صدا درآوردن زنگ هشداری از روند رو به رشد آمار سرطان در کشور است.

مدیر مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا (ع) افزود: امیدواریم برگزاری اولین همایش عمومی "سرطان قابل پیشگیری است" گامی مثبت در جهت ارتقای سطح فرهنگ سلامت و شیوه های صحیح زندگی عموم مردم باشد.

50 درصد از سرطان‌ها قابل پیشگیری و درمان هستند

در ادامه، محمدرضا قوام نصیری، رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا(ع) نیز از برگزاری نخستین همایش "سرطان قابل پیشگیری است" در 9 بهمن ماه در سالن صبا مشهد خبر داد.

رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا(ع) گفت: این همایش با همکاری انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

قوام نصیری افزود: این همایش با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه، پیشگیری از سرطان و به صدا در آوردن زنگ هشداری از روند رو به رشد آمار سرطان در کشور برنامه ریزی شده است.

وی گفت: اگر در مراحل ابتدایی اکثر سرطان‌ها به مراجعه و درمان اقدام شود، این بیماری قابل درمان خواهد بود.

رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا(ع) تصریح کرد: 50 درصد از سرطان‌ها در اکثر کشورهای پیشرفته جهان قابل پیشگیری و درمان هستند و افزایش سن را نیز در بر خواهند داشت.

قوام نصیری گفت: پانل شیوه‌های زندگی در پیشگیری از سرطان از جمله تغذیه، دخانیات، آلودگی هوا و محیط زیست، فعالیت بدنی، استرس بخش سازمان‌های مردم‌نهاد و گفت‌وگو با بهبودیافتگان از بیماری سرطان از دیگر برنامه‌ها در این کنگره است.

وی افزود: نسبت آمار زنان و مردان در بسیاری از سرطان‌ها تقریباً یکی است و مبتلایان به سرطان سینه بین 40 تا 50 سال سن دارند.

رئیس انجمن رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا(ع) اظهار کرد:جامعه و مردم باید نسبت به اکثر سرطان های دستگاه گوارش آگاه و اطلاع کافی را داشته باشند.

در این نشست حمید مستشاری، نائب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد اظهار کرد: با برگزاری این همایش نسبت به راهکارهای پیشگیری از سرطان گامی مؤثر برداشته می شود.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد افزود: در این مرکز ویزیت پزشکان تخصصی و فوق تخصص مبلغ یک هزار و 500 تومان است.

مستشاری با بیان اینکه 80 درصد موارد درمان بیماران سرطانی در این مرکز انجام می‌شود، تصریح کرد: هزینه درمان بیماری 18 برابر هزینه پیشگیری است.

وی افزود: انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد سال 51 تأسیس و بعد از انقلاب این مرکز به بهداری واگذار شد که ارائه خدمات بعد از واگذاری کیفیت مطلوب را نداشت.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد تصریح کرد: این انجمن در سال 61 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و تا کنون هیچ کمکی از دولت دریافت نکرده است.

مستشاری گفت: یکی از اهداف این انجمن این است که نباید هیچ بیماری نا امید از درمان خود از این مرکز مراجعت کند و علاوه بر رنج بیماری خود، از هزینه‌های درمان نیز رنج نبرد.

وی اظهار کرد: برای بیماران سرطانی روستایی و شهرستانی که برای درمان به مشهد مراجعه می‌کنند آسایشگاهی را انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد فراهم کرده است.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد افزود: این آسایشگاه در طول دوره درمان امکانات استراحت، تغذیه و رفت‌وآمد را به طور کاملا رایگان در اختیار بیماران قرار می دهد.

مستشاری تصریح کرد: در مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) روزانه یک هزار و 200 مورد پزشکی پذیرش واقع می شوند.

وی افزود: این پذیرش‌ها به قیمت تعرفه دولتی انجام شده و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در تأمین داروهای بیماران سرطانی حمایت‌هایی را انجام داده است.