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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۵

افراد مسلح منطقه داغستان مردم روسیه را تهدید کردند

افراد مسلح منطقه داغستان مردم روسیه را تهدید کردند

افراد مسلح چچن مردم روسیه را به قیام علیه رئیس جمهور این کشور فرا خواندند و تهدید کردند در صورت عدم تحقق این قیام حملات خود را در این کشور افزایش خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز ، افراد مسلحی که گفته می شود مسئول انفجارهای ماه قبل شهر ولگوگراد روسیه هستند مردم روسیه را به قیام علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور فراخواندند.

این افراد که در حملات انتحاری ماه قبل موجب کشته شدن ده ها نفر از مردم روسیه شده اند تهدید کرده اند که مردم روسیه در صورت قیام نکردن علیه رئیس جمهور شاهد حملات بیشری از سوی این گروه ها و افراد خواهند بود.

هدف اعلام شده گروه های مسلح مناطق داغستان روسیه ایجاد نا امنی در جریان مسابقات المپیک زمستانی سوچی است که قرار است 7 فوریه در این کشور برگزار شود.

 

کد مطلب 2222044

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