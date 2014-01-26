افراد مسلح منطقه داغستان مردم روسیه را تهدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز ، افراد مسلحی که گفته می شود مسئول انفجارهای ماه قبل شهر ولگوگراد روسیه هستند مردم روسیه را به قیام علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور فراخواندند.

این افراد که در حملات انتحاری ماه قبل موجب کشته شدن ده ها نفر از مردم روسیه شده اند تهدید کرده اند که مردم روسیه در صورت قیام نکردن علیه رئیس جمهور شاهد حملات بیشری از سوی این گروه ها و افراد خواهند بود.

هدف اعلام شده گروه های مسلح مناطق داغستان روسیه ایجاد نا امنی در جریان مسابقات المپیک زمستانی سوچی است که قرار است 7 فوریه در این کشور برگزار شود.