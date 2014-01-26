سوشا یک تنه پرسپولیس را حذف کرد/ ادامه رقابت فولاد در سه جام

<p> به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در حالی از ساعت ۱۶:۴۵ در اهواز به مصاف هم رفتند که ورزشگاه ۵۰ هزار نفری الغدیر در یکی از محدود روزهای خود مملو از جمعیت است.<br /> <br /> این دو تیم حدود دو هفته قبل نیز در همین ورزشگاه اما در چارچوب رقابت های لیگ برتر به مصاف هم رفتند که آن بازی را فولادی ها با پیروزی پشت سر گذاشتند.<br /> <br /> این بازی نیز در ورزشگاه جدید الاحداث الغدیر اهواز برگزار می شود که گنجایش 50 هزار نفر جمعیت را دارد. این ورزشگاه در حال آماده سازی برای میزبانی بازی های فولاد خوزستان در جام باشگاه های آسیا است.<br /> <br /> با وجود اینکه از بازی های خانگی فولاد در لیگ برتر معمولا تنها حدود یک هزار نفر استقبال می کنند ولی در این بازی حساس هواداران بی شماری به ورزشگاه آمده اند که اغلب آنها از هواداران فولاد به شمار می روند.<br /> <br /> 10 درصد ظرفیت ورزشگاه در اختیار تیم پرسپولیس قرار داشت که قبل از آغاز بازی تکمیل شد.<br /> <br /> در این بازی یکی از ليدرهای تیم فوتبال پرسپوليس از سوی ماموران مستقر در ورزشگاه بازداشت شد.<br /> <br /> با وجود اینکه از طریق بلندگوي ورزشگاه اعلام شد که تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه 20 هزار نفر هستند ولی این مسئله به مذاق تماشاگران حاضر در این ورزشگاه خوش نیامد زیرا معلوم بود که افراد حاضر در ورزشگاه حداقل دو برابر این تعداد بود.<br /> <br /> دقیقه 43 رعایت نکردن بازی جوانمردانه از سوی بازیکنان فولاد سبب شد تا رضا نورمحمدی و دیگر بازیکنان پرسپولیس با غلامرضا رضایی همبازی سابق خود درگیری لفظی پیدا کنند.<br /> <br /> مهرداد پولادي که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته است و در دقایق تلف شده نیمه اول وارد میدان شد در نخستین ثانیه های نیمه اول تعویض شد. ظاهر وی هنوز به صورت کامل بهبود نیافته است.<br /> <br /> این مسابقه در نهایت پس از 120 دقیقه تلاش دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسید. محمد عباس زاده (4) برای پرسپولیس و بختیار رحمانی (57) برای فولاد گلزنی کردند. شاگردان فرکی اما در نهایت و در ضربات پنالتی چهار بر یک بر پرسپولیس غلبه کردند تا حریف تراکتورسازی در مرحله نیمه‌نهایی شوند.<br /> <br /> فولاد خوزستان با برتری سه بر صفر در ضربات پنالتی با نتیجه حریف تراکتورسازی در مرحله نیمه نهایی شد. برای فولاد مهدی بدرلو، چاوز و پادووانی گلزنی کردند و برای پرسپولیس هم قاسم دهنوی، حسین ماهینی و خلعتبری ضربه خود را از دست دادند تا فولاد در مجموع با نتیجه 4 بر یک به برتری برسد.<br /> <br /> از سه ضربه پنالتی که بازیکنان پرسپولیس در ضیافت پنالتی های از دست دادند، دو ضربه را سوشا مکانی دروازه بان تیم فولاد مهار کرد تا این بازیکن نقشی کلیدی در این پیروزی ایفا کند.<br /> <br /> در حالیکه قرار بود هواداران اهوازی تیم فوتبال پرسپولیس در صورت پیروزی تیمشان در برابر فولاد خوزستان و صعود به جام حذفی، اقدام به برگزاری جشن و پایکوبی در جاده ساحلی این شهر کنند، این جشن به علت شکست پرسپولیس در برابر فولاد برگزار نشد.<br /> <br /> فولاد خوزستان با برتري مقابل پرسپوليس در این بازی، حريف تیم تراکتورسازي تبریز در مرحله نيمه نهايي جام حذفي کشور شد تا این تیم همچنان در سه رقابت مهم لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا مدعی باشد.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </p>

