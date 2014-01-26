فولاد از هر نظر برتر از پرسپولیس بود

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رحمانی شامگاه یکشنبه پس از بازی تیمش برابر پرسپولیس تهران اظهار کرد: تیم ما در این بازی از هر نظر برتر از حریف بود و در جریان بازی موقعیت های خوبی را نیز کسب کردیم.



وی افزود: تیم ما مستحق پیروزی در این بازی بود و خوشحالیم که هواداران خود را خوشحال به خانه هایشان فرستادیم و این پیروزی را با حمایت های آنها به دست آوردیم.



کاپیتان تیم فولاد خوزستان بیان کرد: تیم حریف اگرچه در خانه ما بازی می کرد ولی با این وجود سعی داشت با حمایت حداقل هواداران خود از این بازی با پیروزی خارج شود ولی این اجازه را به آن ها ندادیم.



وی بیان کرد: بازیکنان ما در طول 120 دقیقه با تمام توان خود بازی کردند و موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردند.



رحمانی اظهار کرد: تیم ما در نیمه دوم بهتر از نیمه اول بازی کرد و توانستیم حریف را به عقب برانیم.