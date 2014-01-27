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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۶:۳۳

سالاری:

لزوم تلاش شهرداری‌ها برای جذب اعتبارت آلایندگی/ بودجه سالانه شهرداری واقع‌گرایانه باشد

لزوم تلاش شهرداری‌ها برای جذب اعتبارت آلایندگی/ بودجه سالانه شهرداری واقع‌گرایانه باشد

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر بر لزوم تلاش شهرداری‌های استان بوشهر برای جذب اعتبارت آلایندگی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری یکشنبه شب در نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان دشتستان اظهار داشت: نقش و اهمیت شوراها در قانون مشخص شده است و افراد مختلف نیز برداشت‌های متفاوتی از جایگاه و نقش شوراها دارند.

وی از شهرداری‌ها به عنوان رکن اجرایی شورای شهر یاد کرد و افزود: شوراها عامل پیوند بین مردم و مسئولان هستند و نظرات مردم را به مسئولان اعلام می‌کنند و باید موضوعات مختلف را نیز به مردم منتقل کنند.

استاندار بوشهر خواستار توجه دستگاه‌های اجرایی به شوراها به عنوان نماینده مردم شد و اضافه کرد: تصمیمات شورا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که می‌توان به تصمیم شورا برای انتخاب شهردار نگاه کرد که باید فاکتورهای مختلفی را مد نظر قرار بدهند و دقت لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی خواستار تلاش اعضای شوراها برای تصویب واقع‌گرایانه بودجه سالانه شهرداری شد و ادامه داد: به علت تورم بالای نیروی انسانی در شهرداری‌ها، بسیاری از شهرداری ها بدهکار هستند و باید تلاش شود که چنانچه کمک‌ها بیشتر نشود، هزینه‌ها هم بالاتر نرود تا شاهد بدهی بالای شهرداری‌ها نباشیم.

لزوم استفاده از ایده‌های مردم در اجرای طرح‌ها و مصوبات شهرداری‌ها

سالاری بر لزوم استفاده از ایده‌های مردم در اجرای طرح‌ها و مصوبات شهرداری‌ها تاکید کرد و بیان داشت: مردم انتظار دارند که به نظراتشان توجه شود و شوراها نیز باید توجه بیشتری به نظرات و ایده‌های مدرم داشته باشند.

وی تاکید کرد: شوراها در آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوق شهروندی نیز نقش بسیار مهمی دارند و باید آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود که چه حقوقی دارند و چه تکالیفی بر عهده آنها است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتبارات دولتی پاسخگوی نیازها و طرح‌های شهری نیست، افزود: باید نگاهی جامع در برنامه‌ریزی داشته باشید و جذب سرمایه‌گذار نقشی بسیار مهم در راستای اجرای طرح‌ها دارد که باید بسته‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی در ارتباط با وضعیت اعتبارات آلایندگی نیز گفت: خواسته‌های مطرح شده در مورد تخصیص اعتبارات آلایندگی منطقی است و ما نیز حمایت لازم را برای وصول آن خواهیم داشت.

کد مطلب 2222236

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