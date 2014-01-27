به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری یکشنبه شب در نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان دشتستان اظهار داشت: نقش و اهمیت شوراها در قانون مشخص شده است و افراد مختلف نیز برداشت‌های متفاوتی از جایگاه و نقش شوراها دارند.

وی از شهرداری‌ها به عنوان رکن اجرایی شورای شهر یاد کرد و افزود: شوراها عامل پیوند بین مردم و مسئولان هستند و نظرات مردم را به مسئولان اعلام می‌کنند و باید موضوعات مختلف را نیز به مردم منتقل کنند.

استاندار بوشهر خواستار توجه دستگاه‌های اجرایی به شوراها به عنوان نماینده مردم شد و اضافه کرد: تصمیمات شورا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که می‌توان به تصمیم شورا برای انتخاب شهردار نگاه کرد که باید فاکتورهای مختلفی را مد نظر قرار بدهند و دقت لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی خواستار تلاش اعضای شوراها برای تصویب واقع‌گرایانه بودجه سالانه شهرداری شد و ادامه داد: به علت تورم بالای نیروی انسانی در شهرداری‌ها، بسیاری از شهرداری ها بدهکار هستند و باید تلاش شود که چنانچه کمک‌ها بیشتر نشود، هزینه‌ها هم بالاتر نرود تا شاهد بدهی بالای شهرداری‌ها نباشیم.

لزوم استفاده از ایده‌های مردم در اجرای طرح‌ها و مصوبات شهرداری‌ها

سالاری بر لزوم استفاده از ایده‌های مردم در اجرای طرح‌ها و مصوبات شهرداری‌ها تاکید کرد و بیان داشت: مردم انتظار دارند که به نظراتشان توجه شود و شوراها نیز باید توجه بیشتری به نظرات و ایده‌های مدرم داشته باشند.

وی تاکید کرد: شوراها در آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوق شهروندی نیز نقش بسیار مهمی دارند و باید آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود که چه حقوقی دارند و چه تکالیفی بر عهده آنها است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتبارات دولتی پاسخگوی نیازها و طرح‌های شهری نیست، افزود: باید نگاهی جامع در برنامه‌ریزی داشته باشید و جذب سرمایه‌گذار نقشی بسیار مهم در راستای اجرای طرح‌ها دارد که باید بسته‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی در ارتباط با وضعیت اعتبارات آلایندگی نیز گفت: خواسته‌های مطرح شده در مورد تخصیص اعتبارات آلایندگی منطقی است و ما نیز حمایت لازم را برای وصول آن خواهیم داشت.